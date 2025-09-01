AK Partili Kürşad Zorlu'dan 'Terörsüz Türkiye' süreci açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu geldiğimiz nokta, ortaya çıkan netice ve oluşan bu komisyonun ardında, yanında, gerisinde, berisinde herhangi müzakere, algı süreci, herhangi pazarlık söz konusu değildir." dedi.

Zorlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Isparta il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, bugün dünyadaki liderlik mekanizmasına, ülkelere, bölgelere yön veren siyasetçilere bakıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin çok güçlü olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın ana mottosunun "Hep birlikte güçlü Türkiye" hedefine ulaşabilmek olduğunu belirten Zorlu, bunlardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle vücut bulan iç cepheyi güçlendirme hedefi olduğunu dile getirdi.

Terörsüz Türkiye süreci ve ardından TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Zorlu, "Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, bu geldiğimiz nokta, ortaya çıkan netice ve oluşan bu komisyonun ardında, yanında, gerisinde, berisinde herhangi müzakere, algı süreci, herhangi pazarlık söz konusu değildir." diye konuştu.

Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü liderliği ve kararlı iradesiyle 2017'den beri süregelen bütünleşik terörle mücadele stratejisi çerçevesinde, hiçbir terör örgütüne prim vermediğini ve ülkeyi herhangi bir zafiyete uğratmaksızın bu mücadeleyi topyekun sürdürdüğünü kaydetti.

Terör örgütünün silahları lağvetme kararının ardından, bunun tam anlamıyla bütün yönleriyle hayata geçirilmesini sağlamak için TBMM'de komisyonun hayata geçirildiğini hatırlatan Zorlu, "Hedefimiz ve beklentimiz, terör örgütünün bütün unsurlarıyla, sadece Türkiye'de değil Suriye başta olmak üzere bütün kollarıyla kendisini lağvetmesi ve silahlarını bırakmasıdır." ifadesini kullandı.

- "Ülkemizde bizi bir araya getiren unsurlar, ay yıldızlı al bayrağımız"

Zorlu, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda AK Parti'nin almadığı kararları, üzerinde mutabık olmadıkları fikri, sanki karar almışçasına yansıtmaya çalışan bazı çevreler olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gerçekten bugün ülkemizde millileşme, milli devlet ülküsünü hayata geçirmeye yönelik çok güçlü bir liderlik var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en başından bu yana bu süreçle ilgili söylediği belli başlı hususlar var. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir gelişmeye asla müsamaha gösterilmeyecektir. Gazilerimizi, şehit yakınlarımızı, baş tacı kabul eden bir siyasi duruşun temsilcileriyiz. Terörle mücadeledeki kazanımlarımızı geriye götürecek hiçbir adıma da müsaade edilmeyecektir. Ülkemizde bizi bir araya getiren unsurlar, ay yıldızlı al bayrağımız ve 86 milyon vatandaşımızın bir araya geldiği, bizi birleştiren büyük Türk milleti. Bir diğeri 86 milyon vatandaşımızın bir ve beraberlik içerisinde yaşayacağı 782 bin kilometrekarelik sınırlarımız. Bunları hedef alacak, zaafa uğratacak herhangi bir gelişmeye de asla müsaade etmeyeceğiz."

Türkiye'de "Terörsüz Türkiye"yi hedeflerken bir yandan da tüm bölge ülkelerinin huzur, güven ve barışını esas alan bir anlayışı ortaya koyduklarını vurgulayan Zorlu, bu anlayışla, savunma sanayisindeki yüzde 20 olan yerlilik oranının bugün yüzde 80'leri aştığını, dünyadaki insansız hava aracı piyasasının yüzde 68'ini Türkiye'nin oluşturduğunu dile getirdi.

Muhalefet partilerinin bir kısmının bu gelişmelerden adeta rahatsız olduğunu anlatan Zorlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çelik Kubbe, nedir bu? 86 milyon vatandaşımızı, bütün toprağımızı bir saldırı anında, daha belki de saldırı başlamadan koruyacak çok yönlü, bütünleşik bir hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Birisi çıkmış diyor ki 'Bu kimi koruyacak?' Böyle bir anlayış olabilir mi? Biz ülkemizin bütün insanlarını kuşatan, kapsayan, her birini vatandaşımız olarak kabul eden ve onların her biri için çalışmaya gayret eden siyasi iradenin temsilcileri olarak bunları son derece ciddiyetsiz yaklaşımlar olarak görüyoruz. Dün ana muhalefet partisinin genel başkanı Sinop'taki test merkeziyle uğraşıyor. Biz orada ne yapıyoruz? Orada belli zaman dilimlerinde bu ürünlerimizi test ediyoruz. Bunları Milli Savunma Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız büyük özveri ve hassasiyetle yürütüyor. Sayın Özel'e tavsiyem, madem balıkçılığı bu kadar önemsiyor ki onlar da bizim baş tacımızdır, önce İzmir Körfezi'ne bakmasını tavsiye ediyorum. Oradaki kirlenmeye, atık suya, oksijensiz kalmış toplu balık ölümlerine baktığı zaman esasında çok daha büyük bir vazifeyi yerine getirmiş olacağı kanaatindeyim."

Kürşad Zorlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Türk Dünyası Yüzyılı'na ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Zorlu, daha sonra MHP Isparta İl Başkanı Ahmet Önder Topçu ile bir araya geldi.