Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşım

Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız. Bu yıl yalnızca bir takvim başlangıcı değil. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerleri, bilgiyi ve geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir yolculuğun ilk adımı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını dilerim."

