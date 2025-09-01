Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

