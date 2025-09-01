Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşıyla görüştü! İki lider ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Abone ol

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Pezeşkiyan görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı:

"Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, küresel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, İran'ın nükleer nükleer çatışmalarının ilerlemesinde fayda gördüklerini, Türkiye'nin bu konuda İran'a oylarını sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Suriye'deki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya'daki barış süreci ile ilgili fikir teatisinde de bulunuldu."

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.