Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın transferde gündeminde yer alan isimlerden Vaclav Cerny, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çek oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.

Bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.

Vaclav Cerny kimdir?

Doğum Tarihi: 17 Ekim 1997

Yaş: 27

Doğum Yeri: Pribram, Çek Cumhuriyeti

Boy: 1.82 m

Mevki: Sağ Kanat (alternatif: Sol Kanat Sağ Orta Saha)

Ayak: Sol

Milli Takım: Çekya A Milli Takımı (26 maç – 7 gol)

Güncel Kulüp: VfL Wolfsburg

Piyasa Değeri: 8 milyon Euro (17 Haziran 2025 itibarıyla)

Kariyeri ve gençlik yılları

Cerny, Ocak 2013’te Hollanda kulübü Ajax altyapısı ile sözleşme imzaladı ve 16 yaşına girdikten sonra transferini tamamladı. Zdeněk Grygera ve Tomas Galasek’in izinden giden Çek oyuncu, Ajax’a transfer olan üçüncü Çek futbolcu oldu.

Profesyonel sözleşme: Ocak 2015, 2018’e kadar geçerli

İlk A Takım maçı: 15 Ağustos 2015, Willem II karşısında

İlk Avrupa maçı: 20 Ağustos 2015, Jablonec’e karşı UEFA Avrupa Ligi play-off

İlk golü: 26 Kasım 2015, Celtic’e karşı UEFA Avrupa Ligi

Ancak 2017-18 sezonunda ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve sezonu erken kapattı. 2018-19 sezonunda genç takım ile geri dönüp, kısmi süreler aldı.

Utrecht ve Twente dönemi

Cerny, Temmuz 2019’da Utrecht ile üç yıllık sözleşme imzaladı. 2020-21 sezonunda ise Twente’ye kiralık gitti ve burada 17 maçta 6 gol, 7 asistle ilk kez Çekya A Milli Takımı’na çağrıldı.

2021-22 sezonunda kalıcı olarak Twente’ye transfer oldu. 2022-23 sezonunda ise harika bir performans sergileyerek 14 gol ve 13 asist kaydetti. Bu katkıları, Twente’nin bir sonraki sezon için UEFA Konferans Ligi’ne katılmasını sağladı.

23 Haziran 2023’te VfL Wolfsburg ile dört yıllık sözleşme imzalayan Cerny, Bundesliga’daki ilk golünü 3 Kasım 2023’te Werder Bremen’e attı.

26 Temmuz 2024’te İskoç ekibi Rangers’a kiralık gönderilen Cerny, ilk golünü 10 Ağustos’ta Motherwell’e karşı kaydetti ve 6 Ekim’de St Johnstone karşısında Rangers formasıyla ilk iki golünü attı.

Milli Takım kariyeri

Cerny, Çekya U-16 ve U-21 takımlarında forma giydi. A Milli Takım’daki ilk maçına 11 Kasım 2020’de Almanya karşısında çıktı. Sağlık sorunları nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kaçıran Çek oyuncu, 2022’de yeniden millî takıma döndü.

İlk A Milli golü: 17 Kasım 2022, Faroe Adaları’na karşı

Vaclav Cerny’nin oyun tarzı

Hızlı ve etkili kanat oyuncusu: Özellikle sağ kanatta etkili

Gol ve asist katkısı: Twente’deki 2022-23 sezonunda 14 gol, 13 asist

Çok yönlü: Hem sol kanat hem sağ orta saha pozisyonunda oynayabiliyor

Uluslararası tecrübe: Çekya A Milli Takımı’nda 26 maç, 7 gol