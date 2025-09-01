Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı

Milli takımın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer için Türkiye'ye gelen başarılı futbolcunun eşiyle sarılma anları ilgi odağı oldu. Yapılan seviyesiz yorumlardan sonra Kerem, harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye transferi tamamlanan başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a gelirken, eşi Ceren Aktürkoğlu da karşılama anında yanında oldu. Genç çiftin sarıldığı anlar gündem olurken, sosyal medyada yapılan çirkin ve seviyesiz yorumlar tepki çekti. Kerem Aktürkoğlu'nun derhal harekete geçtiği ve avukatı aracılığıyla hakaret içerikli paylaşımlar için maddi-manevi tazminat davası açacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki yetenekli futbolcu dün İstanbul'a yeniden ayak bastı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştığı buluşmada, Aktürkoğlu'yu ilk karşılayan isimlerden biri de eşi Ceren Aktürkoğlu oldu. Çiçeği burnunda çiftin birbirine sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ancak bu samimi anlar her ne kadar beğeniye ve ilgiye boğulsa da, sosyal medyada Ceren Aktürkoğlu'na yönelik ahlaksız ve seviyesiz yorumlar da yapıldı. Büyük tepki çeken paylaşımların ardından yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun vakit kaybetmeden harekete geçtiği öğrenildi.

Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, eşi Ceren Aktürkoğlu'na yönelik yapılan hakaret içerikli yorumlar için maddi ve manevi tazminat davası açılması talimatı verdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcunun bu konuda asla taviz vermeyeceği ve sürecin en yakın takipçisi olacağı belirtildi. Fenerbahçe camiası yıldız oyuncuya destek verirken, taraftarlar da sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi.