BIST 11.268
DOLAR 41,11
EURO 48,19
ALTIN 4.598,77
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı

Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı

Milli takımın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer için Türkiye'ye gelen başarılı futbolcunun eşiyle sarılma anları ilgi odağı oldu. Yapılan seviyesiz yorumlardan sonra Kerem, harekete geçti. İşte detaylar...

Abone ol

Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı - Resim: 0Fenerbahçe'ye transferi tamamlanan başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a gelirken, eşi Ceren Aktürkoğlu da karşılama anında yanında oldu. Genç çiftin sarıldığı anlar gündem olurken, sosyal medyada yapılan çirkin ve seviyesiz yorumlar tepki çekti. Kerem Aktürkoğlu'nun derhal harekete geçtiği ve avukatı aracılığıyla hakaret içerikli paylaşımlar için maddi-manevi tazminat davası açacağı öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı - Resim: 1

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki yetenekli futbolcu dün İstanbul'a yeniden ayak bastı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştığı buluşmada, Aktürkoğlu'yu ilk karşılayan isimlerden biri de eşi Ceren Aktürkoğlu oldu. Çiçeği burnunda çiftin birbirine sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı - Resim: 2

Ancak bu samimi anlar her ne kadar beğeniye ve ilgiye boğulsa da, sosyal medyada Ceren Aktürkoğlu'na yönelik ahlaksız ve seviyesiz yorumlar da yapıldı. Büyük tepki çeken paylaşımların ardından yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun vakit kaybetmeden harekete geçtiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı - Resim: 3

Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, eşi Ceren Aktürkoğlu'na yönelik yapılan hakaret içerikli yorumlar için maddi ve manevi tazminat davası açılması talimatı verdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcunun bu konuda asla taviz vermeyeceği ve sürecin en yakın takipçisi olacağı belirtildi. Fenerbahçe camiası yıldız oyuncuya destek verirken, taraftarlar da sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Şanlıurfa'da silahlı saldırı! Talihsiz vatandaş evinde öldürüldü
Şanlıurfa'da silahlı saldırı! Talihsiz vatandaş evinde öldürüldü
Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Antalya'da dehşet verici ölüm! Futbol antrenörü evinin önünde ölü bulundu
Antalya'da dehşet verici ölüm! Futbol antrenörü evinin önünde ölü bulundu
Kadıköy'de 12 mahallede 15 saate varan su kesintisi yaşanacak
Kadıköy'de 12 mahallede 15 saate varan su kesintisi yaşanacak
Sinop'ta kamyon devrildi! Sürücü hayatını kaybetti...
Sinop'ta kamyon devrildi! Sürücü hayatını kaybetti...
Beşiktaş Kulübü, Jean Onana'yı kiraladı işte yeni takımı
Beşiktaş Kulübü, Jean Onana'yı kiraladı işte yeni takımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşıyla görüştü! İki lider ne konuştu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşıyla görüştü! İki lider ne konuştu?
Boğaziçi Üniversitesinden Hilal Özdemir'in öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama
Boğaziçi Üniversitesinden Hilal Özdemir'in öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama
Malatyalı öğrenci ve velilere müjde! Deprem öncesinden daha fazla deslik kuruldu...
Malatyalı öğrenci ve velilere müjde! Deprem öncesinden daha fazla deslik kuruldu...
Akın Gürlek'ten İBB soruşturması açıklaması: 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası
Akın Gürlek'ten İBB soruşturması açıklaması: 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşım