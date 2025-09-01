BIST 11.268
Şanlıurfa'da silahlı saldırı! Talihsiz vatandaş evinde öldürüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde Mehmet Buğdaycı (40) evinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan yakını M.B. (28) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.B. silahla Mehmet Buğdaycı'ya ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Buğdaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Buğdaycı'nın cenazesi incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

