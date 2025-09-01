Ataşehir’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Ataşehir Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.Abone ol
Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.