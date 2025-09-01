BIST 11.280
Süper Lig'in eski efsane takımı kabusu yaşıyor! İcraya düştüler...

Adanaspor’daki ekonomik kriz derinleşirken, kulübe güvenlik hizmeti veren Rönesans Özel Güvenlik’in 3 milyon TL’nin üzerinde alacağı nedeniyle yeni bir icra davası açıldı. Kulüp Başkanı Ergin Göleli ve Adanaspor A.Ş. sahibi Deniz Aras hakkında “alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek” suçlamasıyla Adana 2. İcra Ceza Mahkemesi’ne başvuruldu.s

Adanaspor’da ekonomik sıkıntılar devam ediyor.

Turuncu-beyazlı ekibe stadyumda güvenlik hizmetleri veren Rönesans Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri firması tarafından daha önce icra davası açılmış, bu kapsamda kulübün otobüsü haciz edilmiş ve yediemin deposuna çekilmişti.

Güvenlik firmasının avukatları, Adanaspor Kulübü Başkanı Ergin Göleli ile Adanaspor A.Ş sahibi Deniz Aras hakkında 'Alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek' suçundan mahkemeye başvurdu.

Bu kapsamda Ergin Göleli ile şirket sahibi Deniz Aras hakkında Adana 2. İcra Ceza Mahkemesi'nde bir icra davası daha açıldı.

Öte yandan, güvenlik şirketinin 3 milyon TL'nin üzerinde alacağı olduğu öğrenildi.

Şimdilerde 2. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bir dönem Süper Lig'deydi.

