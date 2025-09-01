Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de! Tartışma yaratan sözlerinin sebebini açıkladı...

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica’dan 4 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı; oyuncu 9 numaralı formayı giyecek. Aktürkoğlu ayrıca İstanbul’a indiği gece yaptığı “Türkiye’nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim” sözlerinin sebebini de açıkladı.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'yla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, millî oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun kalıcı transferi için Portekiz’in Benfica kulübü ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Aktürkoğlu, İstanbul'a indiği gece yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim' şeklinde konuşmuş ve bu sözler büyük tepki toplamıştı. Kerem Aktürkoğlu, tepki çeken sözlerinin sebebini açıkladı.

"Başkanımız, 'Tabii ki oynayacaksın' dedi"

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Kerem, "Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar %100’ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica’dayken de böyleydi.

Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve Başkanımıza ‘Oynayacağım’ dedim. Bana Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.’ dedi. Sayın Hakan Safi de bana, ‘Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz.’ dedi.

Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica’nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ve Başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, ‘Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın.’ dediler. İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da.

Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim." ifadelerini kullandı.

Hakan Safi: "Fenerbahçe sevgisini, çocukluk aşkını görünce birbirimizi kolay ikna ettik. O istedi, biz çok istedik"

Transfer sürecini değerlendiren Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, "Bu hikâye nasıl başladı? 19 Temmuz’da sevgili Başkanımızın Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde benden bir ricası oldu, bu sene büyük bir transfere Hakan Bey imza atmak istiyor diye. Zaten uzun zamandır ben de başkanımla konuşuyordum. Ricasıyla beraber biz de hep birlikte istişareler yaptık.

Çok oyuncu geldi gitti ama ben Kerem Aktürkoğlu transferini bizzat seçtim ve bunun olması için çok uğraş verdik. 19 Temmuz’dan beri de bayağı bu iş için çok mücadele ettik, koşturduk. Zor transfer, kolay değil. Büyük transferler zaten zaman alıyor. Önce Benfica’dan izin aldık sonra Kerem’le konuşmaya başladık.

Sağ olsun onun Fenerbahçe sevgisini, çocukluk aşkını görünce birbirimizi kolay ikna ettik. O istedi, biz çok istedik. Nitekim Benfica da bize kolaylık gösterdi. Bizim de dirayetimizi gördü. Bizim sevdamızı gördükten sonra Benfica da bize izin verdi. Süreç biraz uzun sürdü, zor oldu ama güzel bir transfer oldu. Fenerbahçemize Kerem hayırlı olsun. Güzel işler yapacak, inanıyorum ben. Onun iddiasını ve yüreğini gördükten sonra da söylediklerinden daha güzel şeyler yapacağına da inanıyorum. İnşallah taraftarın da sevgilisi olacak. Burada da çok güzel günler yaşayacağız. Tüm tribünler, ‘Kerem, Kerem’ diye bağıracak, biz de bundan çok mutlu olacağız.

Her yaptığı güzel harekette, asistte, golde bizler çok mutlu olacağız. Tekrar camiamıza hayırlı olsun. Burada da tekrar Başkanımız Ali Koç’a bana böyle bir fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Hep beraber bu sezon daha güzel olacak diye düşünüyorum. Tekrar kendisine de ‘hayırlı olsun’ ve ‘hoş geldin’ diyorum." şeklinde konuştu.

Devin Özek: "Kerem'i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz"

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Kerem'i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi üst düzey bir kanat oyuncusu, ligi tanıyor ve bize doğrudan etki etmeye hazır. Fenerbahçe için oynama konusundaki özel motivasyonu ve enerjisiyle birlikte başarılı zamanlar geçireceğimizden eminiz." diye konuştu.