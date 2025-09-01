BIST 11.280
AK Parti’den İstanbul’da 30 yaş üstü öğrencilere müjde

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul’da 30 yaş üstü öğrencilerin de toplu ulaşımda indirimli tarifeden faydalanabileceğini açıkladı. İBB’nin iptal ettiği indirim hakkı, AK Parti’nin yürüttüğü hukuk mücadelesi sonucu yeniden uygulanmaya başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, vatandaşlar için kritik önem arz eden şehir içi toplu ulaşım tarifelerinde uygulanan indirimlere ilişkin milyonlarca öğrenciyi sevindiren bir gelişme duyurdu.

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER DE TOPLU ULAŞIMDA İNDİRİMLİ TARİFEDEN FAYDALANABİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından iptal edilen 30 yaş üzerindeki öğrencilere yönelik toplu ulaşımda indirim hakkına ilişkin yürütülen hukuk mücadelesinin kazanıldığını belirten Başkan Özdemir, bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrencilerin de indirimli ulaşımdan artık faydalanabileceğini açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbullulara müjdeyi şu ifadelerle verdi:

"Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gaspedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık.

Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor.

AK Parti varoldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır.

İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis Üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak." 

