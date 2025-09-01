Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizinde saat 19:12'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaptığı açıklamada, Ege Denizinde saat 19:12'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 9.79 olarak ölçüldü.
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-01
Saat:19:12:32 TSİ
Enlem:40.10972 N
Boylam:22.92306 E
Derinlik:9.79 km
