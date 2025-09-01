BIST 11.280
Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizinde saat 19:12'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaptığı açıklamada, Ege Denizinde saat 19:12'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 9.79 olarak ölçüldü. 

