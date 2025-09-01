Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde sona yaklaştı!

Galatasaray, transfer çalışmalarında sona yaklaşarak İlkay Gündoğan’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken sarı-kırmızılılar yıldız bir ismi kadrosuna katmaya çok yakın.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan’a yıllık 5 milyon Euro teklif etti. Oyuncu ile anlaşma sağlandığı anda Manchester City'nin transfere izin vereceği belirtildi.

Öte yandan Tivibu Spor'un haberine göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. İddiaya göre İlkay 2 Eylül sabaha karşı İstanbul'da olacak.

Glatasaray'ın transferi kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen İlkay, Süper Lig'de yerli statüsünde olacak. İlkay, Almanya A Milli Takımı’nı 15 Haziran 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı kontenjanında sayılmayacak.