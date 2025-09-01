BIST 11.280
DOLAR 41,13
EURO 48,17
ALTIN 4.597,78
HABER /  SPOR

Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde sona yaklaştı!

Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde sona yaklaştı!

Galatasaray, transfer çalışmalarında sona yaklaşarak İlkay Gündoğan’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Abone ol

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken sarı-kırmızılılar yıldız bir ismi kadrosuna katmaya çok yakın.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan’a yıllık 5 milyon Euro teklif etti. Oyuncu ile anlaşma sağlandığı anda Manchester City'nin transfere izin vereceği belirtildi.

Öte yandan Tivibu Spor'un haberine göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. İddiaya göre İlkay 2 Eylül sabaha karşı İstanbul'da olacak. 

Glatasaray'ın transferi kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen İlkay, Süper Lig'de yerli statüsünde olacak. İlkay, Almanya A Milli Takımı’nı 15 Haziran 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı kontenjanında sayılmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Af' açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Af' açıklaması
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakip belli oldu...
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakip belli oldu...
Ataşehir’de orman yangını büyümeden söndürüldü
Ataşehir’de orman yangını büyümeden söndürüldü
Süper Lig'in eski efsane takımı kabusu yaşıyor! İcraya düştüler...
Süper Lig'in eski efsane takımı kabusu yaşıyor! İcraya düştüler...
Meclis’e 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası
Meclis’e 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası
Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı
Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Şanlıurfa'da silahlı saldırı! Talihsiz vatandaş evinde öldürüldü
Şanlıurfa'da silahlı saldırı! Talihsiz vatandaş evinde öldürüldü
Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Antalya'da dehşet verici ölüm! Futbol antrenörü evinin önünde ölü bulundu
Antalya'da dehşet verici ölüm! Futbol antrenörü evinin önünde ölü bulundu
Kadıköy'de 12 mahallede 15 saate varan su kesintisi yaşanacak
Kadıköy'de 12 mahallede 15 saate varan su kesintisi yaşanacak
Sinop'ta kamyon devrildi! Sürücü hayatını kaybetti...
Sinop'ta kamyon devrildi! Sürücü hayatını kaybetti...