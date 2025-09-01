BIST 11.280
DOLAR 41,12
EURO 48,17
ALTIN 4.596,86
HABER /  GÜNCEL

Başsavcı Gürlek’in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı

Başsavcı Gürlek’in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin önünde şüpheli hareketlerde bulunan iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların daha önce bazı suç kayıtlarının bulunduğu, terör örgütü bağlantılarının ise tespit edilmediği bildirildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelerek şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bugün 00.00 sıralarında Başsavcı Gürlek'in evinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, görevli koruma polislerine "Savcı geldi mi? Savcı ne zaman gelir?" gibi farklı sorular yönelttikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Şüphelilerin 15 dakika sonra adresin önünden tekrar geçmeleri üzerine polis memurları şüphelenerek zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerden T.Ç'nin (22) 2 suç kaydı, M.E.K'nin (22) de 1 suç kaydı olduğu, şu ana kadar da herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadığı öğrenildi.

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

İlgili Haberler
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi Akın Gürlek'ten İBB soruşturması açıklaması: 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası
ÖNCEKİ HABERLER
DMM’den '3 milyon Uygurlu Türkiye'ye getirilecek' iddialarına yalanlama
DMM’den '3 milyon Uygurlu Türkiye'ye getirilecek' iddialarına yalanlama
Fenerbahçe, Marco Asensio’yu transfer etti
Fenerbahçe, Marco Asensio’yu transfer etti
AK Parti’den İstanbul’da 30 yaş üstü öğrencilere müjde
AK Parti’den İstanbul’da 30 yaş üstü öğrencilere müjde
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde sona yaklaştı!
Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde sona yaklaştı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Af' açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Af' açıklaması
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakip belli oldu...
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakip belli oldu...
Ataşehir’de orman yangını büyümeden söndürüldü
Ataşehir’de orman yangını büyümeden söndürüldü
Süper Lig'in eski efsane takımı kabusu yaşıyor! İcraya düştüler...
Süper Lig'in eski efsane takımı kabusu yaşıyor! İcraya düştüler...
Meclis’e 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası
Meclis’e 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası
Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı
Kerem Aktürkoğlu, eşine yapılan o hareketten sonra ateş püskürdü, hukuki süreç başladı
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi