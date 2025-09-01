Başsavcı Gürlek’in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin önünde şüpheli hareketlerde bulunan iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların daha önce bazı suç kayıtlarının bulunduğu, terör örgütü bağlantılarının ise tespit edilmediği bildirildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelerek şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bugün 00.00 sıralarında Başsavcı Gürlek'in evinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, görevli koruma polislerine "Savcı geldi mi? Savcı ne zaman gelir?" gibi farklı sorular yönelttikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Şüphelilerin 15 dakika sonra adresin önünden tekrar geçmeleri üzerine polis memurları şüphelenerek zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerden T.Ç'nin (22) 2 suç kaydı, M.E.K'nin (22) de 1 suç kaydı olduğu, şu ana kadar da herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadığı öğrenildi.

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.