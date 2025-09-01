Fenerbahçe, Marco Asensio’yu transfer etti

Fenerbahçe, Real Madrid ve PSG gibi kulüplerde forma giymiş 29 yaşındaki Marco Asensio’yu kadrosuna kattı. Tecrübeli İspanyol oyuncu, 3+1 yıllık sözleşmeyle sarı-lacivertli renklere bağlandı.

Fenerbahçe, Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerde de forma giymiş 29 yaşındaki hücum oyuncusu Marco Asensio'yu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun kalıcı transferi için Fransa’nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.''

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Marco Asensio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum." dedi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giymişti.

Asensio’nun kariyerinden öne çıkanlar

Futbola doğduğu şehir olan Palma'da başlayan Marco Asensio, Real Mallorca altyapısında dikkat çekti ve henüz 18 yaşındayken Real Madrid tarafından transfer edildi.

Uzun yıllar Real Madrid forması giyen Asensio bu süreçte üç UEFA Şampiyonlar Ligi, üç La Liga ve dört FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı. 2023 yazında Paris Saint-Germain’e transfer oldu.

PSG’de geçirdiği ikinci sezonun devre arasında, Aston Villa’ya kiralanarak Premier Lig’de sahne aldı.

Asensio, İspanya Milli Takımı’yla 2018 ve 2022 Dünya Kupası’nda boy gösterdi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında PSG forması giyen İspanyol kanat oyuncusu, takımıyla 16 maça çıkarken, 2 gol 4 asist katkısında bulundu.

Ocak ayında kiralandığı Aston Villa'da ise sahada yer aldığı 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.