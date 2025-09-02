BIST 11.280
DOLAR 41,15
EURO 48,15
ALTIN 4.625,36
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan İsrail lobisi itirafı

ABD Başkanı Trump'tan İsrail lobisi itirafı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresinde İsrail'e verilen desteğin, 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında zayıfladığını kabul etti.

Abone ol

Başkan Trump, "The Daily Caller" internet sitesine verdiği demeçte, ABD-İsrail ilişkilerinin seyrine değindi.

İsrail'in ABD Kongresi üzerindeki etkisini geçmiş yıllarla kıyaslayan Trump, "20 yıl öncesine giderseniz, size şunu söyleyeyim, İsrail, herhangi bir kuruluş, şirket, kurum veya devletle kıyaslandığında, Kongrede gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz." ifadelerine yer verdi.

Trump, İsrail'in önceki yıllarda ABD Kongresi üzerinde "tam kontrole sahip" olduğunu hatırlatırken, son zamanlarda bu etkinin zayıfladığını görmenin kendisini "şaşırttığını" belirtti.

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını "bir an önce bitirmesi gerektiğine" işaret eden Trump, mevcut durumun İsrail'e "zarar verdiğinin" altını çizdi.

Trump, "Hiç şüphe yok. Savaşı kazanıyor olabilirler ama halkla ilişkiler dünyasını kazanmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Pew Araştırma Merkezi'nin mart ayında ABD'li seçmenlere yönelik yaptığı ankette, genç Cumhuriyetçiler arasında İsrail'e destek verenlerin düşüşte olduğu ortaya çıkmıştı.

Ankette, İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu söyleyenlerin oranının 2022'ye göre yüzde 11 artarak yüzde 53'e çıktığı görülmüştü.

50 yaş ve altı Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail hakkında negatif düşünenler de 2022'de yüzde 35'lik bir orana sahipken, bu oran son ankette 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yükselmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'da
Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'da
Fenerbahçe kaleci Dominik Livakovic'i kiraladı
Fenerbahçe kaleci Dominik Livakovic'i kiraladı
Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu
Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu
Brezilyalı kaleci Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'da
Brezilyalı kaleci Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'da
Galatasaray Uğurcan Çakır’ı rekor bedelle transfer etti
Galatasaray Uğurcan Çakır’ı rekor bedelle transfer etti
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!
Eski Ziraat Odası Başkanı vurularak öldürüldü
Eski Ziraat Odası Başkanı vurularak öldürüldü
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de! Tartışma yaratan sözlerinin sebebini açıkladı...
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de! Tartışma yaratan sözlerinin sebebini açıkladı...
Almanya’da zorunlu askerlik tartışması
Almanya’da zorunlu askerlik tartışması
Başsavcı Gürlek’in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı
Başsavcı Gürlek’in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı
DMM’den '3 milyon Uygurlu Türkiye'ye getirilecek' iddialarına yalanlama
DMM’den '3 milyon Uygurlu Türkiye'ye getirilecek' iddialarına yalanlama