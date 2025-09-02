BIST 11.280
Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu

Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu

Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu.

D100 kara yolu üzerinde bir otomotiv servisinin sahibi, iş yerinin yakınlarındaki sazlık bir alanda duyulan sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD’a bağlı dalgıç timince yapılan aramada sazlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

İş yerinde gece bekçiliği yapan Ahmet Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibinin bölgede duyduğu sesler üzerine durumu polise haber verdiklerini söyledi.

Çevrede bir süre araştırma yaptıklarını anlatan Coşkun, "Işıklarla araştırma yaptık ama bir şey göremedik, polisler geldikten sonra gittik ağaçların dibine orada adamı fark ettik. Suyun üzerinde hareketsiz yatıyordu." dedi.

Muhabir:İlhami Erkılıç

