Mersin'de vahşet! 16 yaşındaki Hiranur araç içerisinde ölü bulundu

Mersin'de vahşet! 16 yaşındaki Hiranur araç içerisinde ölü bulundu

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yaşanan dehşet sonrası bir korkunç haber de Mersin'den geldi. Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur otomobilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Akbelen Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

3 kişi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın "otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını" iddia eden Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, Aygar'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Boğaziçi Üniversitesinden Hilal Özdemir'in öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama
