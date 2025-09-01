Emekli promosyonları bugün yenilendi! Bankalar tek tek açıkladı, en çok promosyon veren banka...
Bankalar emeklilere özel promosyon kampanyalarını 1 Eylül itibarıyla güncelledi. Emekli maaşını taşıyanlar, nakit promosyonların yanında ek ödüller ve avantajlardan da yararlanabilecek. İşte banka banka yeni rakamlar...
Emeklilerin merakla beklediği promosyon kampanyaları eylül ayıyla birlikte yenilendi. Emekliler için nakit ödemelerin yanında birçok fırsat da sunuluyor.
Garanti BBVA
1 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL ek ödeme
Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus
Toplamda 10.000 TL’ye varan ek ödül avantajı sağlanıyor.
Akbank
Maaşını Akbank’a taşıyan emekliler 15.000 TL promosyon kazanabiliyor. Ayrıca 5 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL’ye ulaşıyor.
İş Bankası
Maaşını İş Bankası’na taşıyan veya hâlihazırda buradan alan emekliler 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sağlanıyor.