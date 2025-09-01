Emekli promosyonları bugün yenilendi! Bankalar tek tek açıkladı, en çok promosyon veren banka...

İş Bankası

Maaşını İş Bankası’na taşıyan veya hâlihazırda buradan alan emekliler 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sağlanıyor.