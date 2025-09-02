BIST 11.280
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'ya fena gönderme! O paylaşımı bomba gibi patladı

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'ya fena gönderme! O paylaşımı bomba gibi patladı

Milli takımın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer için Türkiye'ye gelen başarılı futbolcunun transferininin ardından sosyal medya yıkıldı. Galatasaraylı oyuncu Mauro Icardi de yaptığı o paylaşımla gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye transferi tamamlanan başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, son  günlerde sosyal medyada gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Gelişmelere sevinen taraftarın yanında, birçok insan da Aktürkoğlu'yu günlerdir eleştiri yağmuruna tutuyor.

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'ya fena gönderme! O paylaşımı bomba gibi patladı - Resim: 0

Yoğun eleştiriye maruz kalan genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, basına yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor.

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'ya fena gönderme! O paylaşımı bomba gibi patladı - Resim: 1

Fenerbahçe futbolcusu olmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, 'en şerefli takım' sözlerini sosyal medyadaki paylaşımıyla açıkladı.

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'ya fena gönderme! O paylaşımı bomba gibi patladı - Resim: 2

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'ya fena gönderme! O paylaşımı bomba gibi patladı - Resim: 3

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'ya fena gönderme! O paylaşımı bomba gibi patladı - Resim: 4

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi de sosyal medya hesabında paylaşım yapmaktan geri kalmadı. O cümle herkesi şok etti, işte o paylaşım...

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'ya fena gönderme! O paylaşımı bomba gibi patladı - Resim: 5

