Almanya zorunlu askerliği geri getiriyor kadınları da askere alacaklar

Almanya’da zorunlu askerlik uygulamasına dönüş tartışmaları sürüyor. Hükümet, 2011’de kaldırılan zorunlu askerlik öncesi kritik bir adım olarak "yoklama" uygulamasını kabul etti; erkekler form doldurmak zorunda, kadınların katılımı ise isteğe bırakıldı.

Almanya'da yeniden zorunlu askerlik uygulamasına dönülmesi tartışılıyor. Hükümet, 2011'de kaldırılan zorunlu askerliğe dönüş öncesi kritik bir adım olarak görülen "yoklama" uygulamasını kabul etti. Meclisin de onayının ardından, orduya daha fazla "gönüllü" çekebilmek için kadın ve erkek herkesin evine bir form gönderilecek.

Erkeklerin bu form ile iletilen sorulara yanıt vermesi zorunluyken kadınların katılımı isteğe bırakıldı.

"Yeterince" gönüllü bulunamayıp da zorunlu askerliğe geçilmesi halinde ise bunun kadınları kapsayıp kapsamayacağı tartışılıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e göre ise bu tartışmayı yapmak için biraz erken.

Merz, kadınların zorunlu olarak askere alınmasıyla ilgili olarak, "Bunu hayal edebiliyorum ancak bu kesinlikle üçüncü ya da dördüncü adım olabilir. Önce birinci ve ikinci adımları atacağız ardından tartışmaya devam edeceğiz" dedi.

