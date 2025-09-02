BIST 11.275
Bakan Yerlikaya duyurdu! 12'si kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi

Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun, Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan'dan getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izlerinin titizlikle sürüldüğünü belirtti.

Yerlikaya, bu kapsamda, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan suçlulardan "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama" suçlarından aranan ve A.G organize suç örgütü üyesi olan T.G, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan M.A, "yağma" suçundan aranan M.A.D, "yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama" suçlarından aranan C.Y, "kasten öldürme" suçundan aranan S.S, "çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı" suçlarından aranan M.D, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan K.D. ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve dolandırıcılık" suçlarından aranan E.Ç'nin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan K.K'nin Arnavutluk'ta, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan O.G'nin Senegal'de, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama" suçlarından aranan G.Ç. ve "cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından aranan M.C.Ü'nün de Almanya'da yakalanarak yurda getirildiğini bildirdi.

Ulusal seviyede aranan suçlulardan, "silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan aranan T.Y'nin Arnavutluk'ta, "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan M.U'nun da Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirten Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar." ifadesini kullandı.

