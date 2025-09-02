BIST 11.280
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti! Taraftar bunu konuşuyor...

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali vardı. NEOM SC'nin istediği milli futbolcunun, sarı-kırmızılı yönetimle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da kalacak mı gidecek mi? Bu sorunun cevabı belli oldu.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti! Taraftar bunu konuşuyor... - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 4.haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 3-1 yenen Galatasaray, milli araya 4’te 4 yaparak girdi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti! Taraftar bunu konuşuyor... - Resim: 2

Transferde hareketli zamanlar geçiren Galatasaray, Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfreid Singo’nun adından Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti! Taraftar bunu konuşuyor... - Resim: 3

NEOM SC transfer etmek istiyordu

Kadro yapılanması süren Galatasaray’da Suudi ekibi NEOM SC’nin transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz’ın takımdaki durumu belli oldu.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti! Taraftar bunu konuşuyor... - Resim: 4

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu

BeIN Sports’un haberine göre Barış Alper, yönetimle yapılan son görüşmenin ardından takımda kalmayı kabul etti.

