BIST 11.275
DOLAR 41,16
EURO 47,97
ALTIN 4.604,81
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti

İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti

İsrail ordusunda, Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen Golani Tugayı'dan bir askerin intihar ettiği bildirildi.

Abone ol

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir ordu yetkilisine dayandırdığı haberinde, askerin cansız bedeninin ülkenin kuzeyindeki bir üste bulunduğu belirtildi.

Ordu yetkilisi, söz konusu olayla birlikte yıl başından bu yana intihar eden asker sayısının 18'e ulaştığını kaydetti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada ise askeri polisin Golani Tugayı'na mensup askerin ölümüne ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

İsrail ordusu, intiharları saklama çabasında

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 17 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, ordudaki intihar vakalarına ilişkin soruya, "olayları inceledikleri ve araştırdıkları" şeklinde cevap vermişti.

Sözcü, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçınmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti! Taraftar bunu konuşuyor...
Foto Galeri Galatasaray'dan ayrılacak mı? Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti! Taraftar bunu konuşuyor... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni doğan bebeği çöpe atan annesiymiş! Detaylar çok korkunç, ifadesine bakın
Yeni doğan bebeği çöpe atan annesiymiş! Detaylar çok korkunç, ifadesine bakın
Almanya zorunlu askerliği geri getiriyor kadınları da askere alacaklar
Almanya zorunlu askerliği geri getiriyor kadınları da askere alacaklar
"Gizemli kutu" adı altında satış yapan sitelere erişim engeli
"Gizemli kutu" adı altında satış yapan sitelere erişim engeli
Emlak vergisinde fahiş artışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müdahale
Emlak vergisinde fahiş artışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müdahale
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'ya fena gönderme! O paylaşımı bomba gibi patladı
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'ya fena gönderme! O paylaşımı bomba gibi patladı
Mersin'de vahşet! 16 yaşındaki Hiranur araç içerisinde ölü bulundu
Mersin'de vahşet! 16 yaşındaki Hiranur araç içerisinde ölü bulundu
Bağcılar'da İSTOÇ'da büyük yangın çok sayıda iş yeri yandı
Bağcılar'da İSTOÇ'da büyük yangın çok sayıda iş yeri yandı
Erken menopoz vakaları artıyor! Erken menopoz belirtileri neler?
Erken menopoz vakaları artıyor! Erken menopoz belirtileri neler?
Rayiç bedel artışı tepki çekti AK Parti'den mağduriyete izin vermeyiz açıklaması
Rayiç bedel artışı tepki çekti AK Parti'den mağduriyete izin vermeyiz açıklaması
Şamil Tayyar'dan Cem Küçük'e canlı yayında tepki: Cem Küçük mahkeme başkanı değil
Şamil Tayyar'dan Cem Küçük'e canlı yayında tepki: Cem Küçük mahkeme başkanı değil
Muğla'da CHP'li başkanın evine molotoflu saldırı
Muğla'da CHP'li başkanın evine molotoflu saldırı
ABD Başkanı Trump'tan İsrail lobisi itirafı
ABD Başkanı Trump'tan İsrail lobisi itirafı