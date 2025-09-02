Dizilerde abartılı yakınlaşma sahnelerine son! Türkiye'de de düzeneme geldi...

Hollywood'da kadın oyuncular 'Me Too' hareketinin de etkisiyle 2017'den itibaren yakınlaşma sahnelerinde filmin hikâyesine hizmet etmediği halde salt filme dikkat çekmek için senaryolara yazılan yakınlaşma sahnelerine itiraz etmeye başladı. ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yakınlaşma koordinatörlüğü ise Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Oyuncular, istemedikleri öpüşme ve sevişme sahnelerinde rol almak zorunda kalmayacak.

ABD'de "Me Too" hareketiyle başlayan ve tüm dünyada etkisin göstermeye başlayan Yakınlaşma Koordinatörlüğü Türkiye'ye de geldi.

TÜRKİYE'DE DE DÜZENLEMEYAPILIYOR

Hollywood'da kadın oyuncular, 2017 sonrası sahnelerin diziye hizmet etmediğinden şikayet ederek bu sahnelere itiraz etmeye başladı. ABD'deki oyunculuk sendikaları ise harekete geçerek yakınlaşma koordinatörlüğü konusunda adım attı.

ABD'DE İZİNSİZ KAMERA KARŞISINA GEÇMEK YASAK!

3 yıllık eğitim sonrasında sertifika alan yakınlaşma koordinatörleri, kısa süre içinde her film ve dizide görev almaya başladı.

Ondan kısa bir süre sonra da oyunculuk sendikaları, yakınlaşma koordinatörlerinin setlerinde çalışmalarına izin verilmeyen filmlerde oyuncuların kamera karşısına geçmesini yasaklamaya başladı. Ayrıca ABD'de bir oyuncu, bağlı bulunduğu sendikanın izni olmadan kamera karşısına geçemiyor.

YAKINLAŞMA KOORDİNATÖRÜ NEDİR?

Habere göre; Örneğin bir öpüşme sahnesi çekilecekse, oyuncu da o sahneyi kendisinden istenilen şekilde çekmek istemiyorsa yakınlaşma koordinatörü, alternatif çekim teknikleri üzerine görüşlerini bildiriyor. Söz konusu sahne, her iki tarafın da memnuniyeti sağlanacak şekilde çekiliyor.

Yakınlaşma koordinatörlüğü, Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Ece Türkmut Dere, yaşadığı ABD'den gelerek yakınlaşma sahneleri olan yapımlarda görev almaya başladı.

TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞMAYA BAŞLADI

Ece Türkmut Dere'nin açıklamalarına göre, Türkiye'deki yapımcılar da yönetmenler de oyuncular da yakınlaşma koordinatörlüğünden memnun.

Yapımcılar, anlaşmazlık durumunda sorunun hemen çözülmesiyle sette zaman kaybı yaşamıyor. Yönetmenler, kendisinin istediği ama oyuncuların istemediği bir yakınlaşma sahnesini bir şekilde kurtarıyor.

OYUNCULARA KONFOR SAĞLAYACAK

Oyuncular ise kendisini rahatsız edecek sahneyi çekmek zorunda kalmıyor.