Belçika'dan İsrail'i delirtecek karar! Hem de BM Genel Kurulu'nda yapacaklar

BELÇİKA, Avustralya, Fransa, Kanada ve İngiltere'nin ardından önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Belçika sadece bunu yapmakla kalmayacak. Bir de 12 maddelik yaptırım listesi var. Listede aşırılık yanlısı İsrailli bakanların istenmeyen kişi ilanının yanında İsrail ürünlerine yasak geliyor.

GAZZE zulmünü devam ettiren İsrail'e karşı dünya birleşiyor. Avustralya, Fransa, Kanada ve İngiltere'nin ardından Belçika Netanyahu'yu küplere bindirecek adımı atıyor. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin 9 Eylül’de başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

Bu adım, Avustralya, Fransa, Kanada ve İngiltere'nin benzer kararlarının ardından İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artırıyor.

ÜSTELİK BM OTURUMUNDA YAPACAKLAR

Prevot, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Filistin Belçika tarafından BM oturumunda tanınacak! Ayrıca İsrail hükümetine karşı sert yaptırımlar uygulanıyor,” ifadelerini kullandı.

12 YAPTIRIM KARARI

Belçikalı bakan, hükümetin, “Filistin’deki insani trajedi” ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail şiddetine yanıt olarak, ulusal düzeyde İsrail’e yönelik 12 yaptırım kararı alacağını duyurdu. Bu adımların ülkesinin kararlılığını gösterdiğini vurgulayan Prevot, “İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak için Belçika güçlü kararlar almak zorundaydı,” dedi. Prevot, “Bu yaptırımlar İsrail halkına değil, hükümetin uluslararası ve insancıl hukuka saygı göstermesini sağlamak ve sahadaki durumu değiştirmek için atılmış adımlardır,” diye konuştu.

İSRAİL ÜRÜNLERİ İTHALİ YASAKLANIYOR

Yaptırımlar arasında, İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatının yasaklanması, İsrailli şirketlerle kamu alımlarının gözden geçirilmesi ve yasa dışı yerleşimlerde yaşayan Belçika vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerinin sınırlandırılması bulunuyor.

İSTENMEYEN KİŞİ YAPTIRIMI DA VAR

Olası yargı süreçleri, uçuş ve transit yasakları, iki aşırı sağcı İsrailli bakana, Hamas liderlerine ve bazı şiddet yanlısı yerleşimcilere Belçika’da “istenmeyen kişi” statüsü verilmesi de yaptırımlar arasında yer alıyor.

Prevot isim vermese de söz konusu bakanların, daha önce Hollanda gibi bazı AB ülkelerinin yaptırım uyguladığı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olduğu tahmin ediliyor.

İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ DE ASKIYA ALINACAK

Prevot ayrıca, Belçika’nın AB düzeyinde de İsrail ile iş birliğinin askıya alınmasını destekleyeceğini, buna Birlik’in İsrail ile ortaklık anlaşmasının, araştırma programlarının ve teknik iş birliklerinin dondurulmasının da dahil olduğunu duyurdu.