Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı! Yapılacak ödemeye bakın

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in transferi konusunda kendisi ve İngiliz kulübü Manchester City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 32 yaşındaki kaleciyle sözleşme imzalandı. Ayrıca yıllık yapılacak ödeme de ortaya çıktı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada Ederson'a yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği aktarıldı.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kaleci Ederson, tam adıyla Ederson Santana de Moraes, 17 Ağustos 1993 tarihinde Brezilya'nın Osasco şehrinde doğmuştur ve 32 yaşındadır. Ederson'un profesyonel kariyerinde oynadığı takımlar şunlardır:

Ribeirão (Portekiz, 2011-2012)
Rio Ave (Portekiz, 2012-2015)
Benfica (Portekiz, 2015-2017)
Manchester City (İngiltere, 2017-günümüz).

