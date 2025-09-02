BIST 11.275
Manisa'da otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Kaza anı kamerada

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Mustafa Vurucu yönetimindeki 45 ALD 361 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde Yusuf Duman idaresindeki 45 ADP 573 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 45 ADP 573 plakalı araçta yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan incelemede sürücülerden Yusuf Duman ve yolculardan Süleyman Bilgin ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mustafa Vurucu ile Harun Duman sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

