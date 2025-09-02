Garanti BBVA yeni dijital ürünü "Garantili Ödeme"yi hizmete sundu

Garanti BBVA, ticari ilişkilerde ileri vadeli ödemelere güvence sağlayan yeni dijital ürünü "Garantili Ödeme"yi kullanıcılarının hizmetine sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün, vadeli ödemelerde bankanın garantörlüğüyle ticari ilişkilerde güveni artırıyor. Garanti BBVA müşterileri, bu çözüm sayesinde vadeli işlemleri dijital ortamda kolayca gerçekleştirebilecek, alacaklılar da ödemelerini vadesinden önce devredip, iskonto edebilecek.

Bankanın dijital kanalları üzerinden erişilebilen bu çözüm, ileri vadeli para transferlerinin bankanın garantisiyle güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Hem borçlu hem alacaklı taraf, bankanın güvencesiyle işlemlerini daha şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde yürütebiliyor. Ürün aynı zamanda çek gibi mevcut vadeli ödeme araçlarına dijital bir alternatif sunarken, kullanım kolaylığıyla da dikkati çekiyor.

Garanti BBVA müşterileri, Garantili Ödeme'ye başvurarak, bu ürüne özel oluşturulan kapalı devre yapı üzerinden, vadeli para transfer emirlerini kolayca verebiliyor. İlgili vadede hesapta bakiye olmasa bile, sistem otomatik olarak tanımlanan limit üzerinden işlemi gerçekleştiriyor. Böylece ödeme, vadesinde garanti altına alınmış oluyor.

Alacaklı taraf, bu transferi dijital kanallardan anlık olarak görüntüleyebiliyor, dilerse ödemenin vadesini bekleyebiliyor, alacağını başka bir kullanıcıya devredebiliyor ya da vadesinden önce tahsil edebilmek için iskonto seçeneğini kullanabiliyor. Alacağın devredilmesi durumunda, yeni kullanıcı da benzer haklara sahip oluyor. Ödemenin iptal edilmesi ise yalnızca alacaklının onayı ile mümkün hale geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, müşterilerin iş süreçlerini sadeleştiren, şeffaflaştıran ve dijitalleştiren çözümler geliştirmenin odak noktaları olduğunu belirtti.

Ticari ilişkilerde güvenin en büyük yapı taşlarından biri olan ileri vadeli ödemelerini, Garantili Ödeme ile banka güvencesine aldıklarını, hem borçlu hem alacaklı taraf için öngörülebilir, şeffaf ve esnek bir yapı sunduklarını vurgulayan Onaran, "Dijital altyapımız sayesinde kullanıcılarımız, daha önce şube kanalıyla yürütülen bu süreci artık tamamen dijital ortamda, zahmetsizce yönetebiliyor. Bu ürünümüzle, finansal teknolojileri günlük işleyişin doğal bir parçası haline getirmeye ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.