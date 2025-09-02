Dün rekor kıran altın fiyatlarında bugün durum ne? Yükseliş sürüyor mu?

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 605 liradan işlem görüyor. En son 3 bin 500 dolarla 22 Nisan'da rekor kıran ons altın bugün rekorunu 3 bin 508,92 dolara çıkardı. İşte son rakamlar...

Abone ol

Altının gramı dün günü 4 bin 597 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı 4 bin 605 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 30 bin 40 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 486 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

Ons altın rekor kırdı

ABD'de parasal gevşeme sürecinin tekrar başlayacağı iyimserlikleri altın fiyatlarını destekliyor. En son 3 bin 500 dolarla 22 Nisan'da rekor kıran ons altın bugün rekorunu 3 bin 508,92 dolara çıkardı. Son 6 işlem gününde yükselen ons altın şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 486 dolardan satılıyor.

Analistler, ons altındaki 3 bin 450 dolar kilit direnç seviyesinin aşıldığını belirterek, gelecek makroekonomik veri akışı ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin kıymetli metallerin yönü üzerinde etkili olacağımı söyledi.