BIST 11.263
DOLAR 41,16
EURO 48,05
ALTIN 4.602,16
HABER /  EKONOMİ

Dün rekor kıran altın fiyatlarında bugün durum ne? Yükseliş sürüyor mu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dün rekor kıran altın fiyatlarında bugün durum ne? Yükseliş sürüyor mu?

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 605 liradan işlem görüyor. En son 3 bin 500 dolarla 22 Nisan'da rekor kıran ons altın bugün rekorunu 3 bin 508,92 dolara çıkardı. İşte son rakamlar...

Abone ol

Altının gramı dün günü 4 bin 597 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı 4 bin 605 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 30 bin 40 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 486 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

 Ons altın rekor kırdı

ABD'de parasal gevşeme sürecinin tekrar başlayacağı iyimserlikleri altın fiyatlarını destekliyor. En son 3 bin 500 dolarla 22 Nisan'da rekor kıran ons altın bugün rekorunu 3 bin 508,92 dolara çıkardı. Son 6 işlem gününde yükselen ons altın şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 486 dolardan satılıyor.

Analistler, ons altındaki 3 bin 450 dolar kilit direnç seviyesinin aşıldığını belirterek, gelecek makroekonomik veri akışı ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin kıymetli metallerin yönü üzerinde etkili olacağımı söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI! NE ZAMANA KADAR...
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI! NE ZAMANA KADAR...
Alexander Isak, Liverpool'da! Ödenen bonservise kimse inanamadı
Alexander Isak, Liverpool'da! Ödenen bonservise kimse inanamadı
Sağlıklarını hiçe saydılar! 5 Milyon kutunun üzerinde sahte ilaç satıldı...
Sağlıklarını hiçe saydılar! 5 Milyon kutunun üzerinde sahte ilaç satıldı...
Köfteci Yusuf tüm restoranları için o kararı aldı! Müşterileri ikiye bölündü
Köfteci Yusuf tüm restoranları için o kararı aldı! Müşterileri ikiye bölündü
Garanti BBVA yeni dijital ürünü "Garantili Ödeme"yi hizmete sundu
Garanti BBVA yeni dijital ürünü "Garantili Ödeme"yi hizmete sundu
Gazeteci Adnan Yüce ölümden döndü
Gazeteci Adnan Yüce ölümden döndü
e-Devlet'te yeni uygulama! Hizmete başladı
e-Devlet'te yeni uygulama! Hizmete başladı
Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı! Yapılacak ödemeye bakın
Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı! Yapılacak ödemeye bakın
Manisa'da otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Kaza anı kamerada
Manisa'da otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Kaza anı kamerada
Manifest grubunun yolunu kestiler! Kıyafetleri olay oldu
Manifest grubunun yolunu kestiler! Kıyafetleri olay oldu
Setur'dan Güney Avrupa'ya yönelik tur seçenekleri
Setur'dan Güney Avrupa'ya yönelik tur seçenekleri
Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru