KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI! NE ZAMANA KADAR...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yükseköğretim öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu: "Bakanlığın yurt kapasitesi 1 milyon, öğrenci barınma sistemi dünyada emsal teşkil etmekte...'' İşte ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

''BESLENME DESTEĞİNDE BULUNUYORUZ''

Bakan Bak: "Yatak kapasitemizi yüzde 443 artırdık. Bugün 81 il 269 ilçe ve 6 KKTC yerleşkesinde toplam 877 yurtta hizmet veriyoruz. Yurtlarımızın beraberinde öğrencilerimize burs, beslenme desteğinde bulunuyoruz. 2024 yılında öğrencilerimize 34 milyar 13 milyon 831 bin TL ödeme gerçekleştirdik.

''1 MİLYON GENCE GÜVENLİ BİR YUVA''

Bugüne kadar 518 bin 713 öğrencimiz Türkiye'yi gezme ve yurtlarımızda konaklama imkanı buldu. Bunlar 5 gün boyunca ücretsiz olarak yurtlarımızda kalıyor. 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmak, 1 milyon gence güvenli bir yuva, huzurlu bir gelecek sunmak demektir. Bu önemli bir başarı hikayesidir. Yapımız hızla devam eden yurtlarımız var. Gençlerimiz için gece gündüz çalışmaya, çıtayı daha da yükseğe taşımaya devam edeceğiz.

''2-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA''

An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz.

Öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre belirliyoruz. Kazandıkları üniversiteye en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bu yerleştirmelerde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bölüm, puan ve başarı kriterlerini tek tek analiz etme ve başarılı öğrencilerimizi en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz.

Örgün yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı 4 milyon 153 bin 981'dir. Bu öğrencilerin hepsi yaşadığı şehrin dışına çıkmıyor. Belirli bir kısmı kendi yaşadığı şehirdeki üniversiteye yerleşiyor. Bir kısmı ev tutuyor bir kısmı da özel yurtta kalmayı tercih ediyor. Öğrencilerimizin tamamı Bakanlığımızın yurt başvurusunda bulunmuyor. Son 2 yılda 100 öğrencimizin 98'ini yurtlarımız yerleştiriyoruz.

''HER DAİM GENÇLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ''

Bu yıl da hedefimiz talep edilen tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirmektir. Bizler gençlerin huzuru ve sağlığı için kendimizle yarışmaya gençlerimizin imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Yurtlarımız, burslarımız, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz ve daha niceleri ile her daim gençlerimizin yanında olacağız."