BIST 11.263
DOLAR 41,16
EURO 48,05
ALTIN 4.602,16
HABER /  GÜNCEL

Sağlıklarını hiçe saydılar! 5 Milyon kutunun üzerinde sahte ilaç satıldı...

Sağlıklarını hiçe saydılar! 5 Milyon kutunun üzerinde sahte ilaç satıldı...

Jandarma ekiplerinin Ümraniye'de yaptığı baskında 5 milyon kutunun üzerinde sahte ilaç yakalandı. Bir süredir 'sahte kanser ilacı' üreten ve Türkiye'deki eczaneler üzerinden satışa sokan çeteden 9 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, piyasaya dağıtılan ilaçların türleri de ortaya çıktı.

Abone ol

Geçtiğimiz yıl Jandarma ekiplerinin aldığı ihbar sonucunda başlatılan soruşturma, Ümraniye'de milyonlarca kutu sahte kanser ilacının yakalanmasıyla tamamlanmıştı. 

Olaya ilişkin yürütülen Savcılık soruşturması tamamlanırken, hazırlanan iddianamede 9 kişi tutuklu şüpheli için 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Yapılan baskında 5 milyon kutunun üzerinde sahte ilaç ele geçirilirken, Türkiye'de internet ve eczaneler üzerinden satışa sunulan sahte ilaçların listesi de ortaya çıktı. 

Sağlıklarını hiçe saydılar! 5 Milyon kutunun üzerinde sahte ilaç satıldı... - Resim: 0

BU 11 İLACI KULLANANLAR DİKKAT 

OnlarTV'den Murat Ağırel'in haberine göre, savcılık soruşturmasının yanı sıra konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılırken, söz konusu sahte ilaçların Türkiye'de hangi şehirlerde dolaşıma sokulduğunun tespiti için inceleme talimatı verildi.

İşte Türkiye'de dağıtıma çıkarılan 11 sahte ilaç...

Dostinex – Sütü baskılama tedavisi – 6000 kutu
Venofer – Hemodiyaliz hastaları – 1000 kutu
Pregnyl – Kısırlık tedavisi – 10.000 kutu
Cellcept – Böbrek, karaciğer, kalp nakli sonrası kullanım – 2 milyon adet
Rivotril – Anksiyete giderici – 60.000 adet
Femara – Meme kanseri tedavisi – 100.000 adet
Venetoclax – Kronik lenfositik lösemi – 40.000 adet
Xalkori – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar
Phesgo – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar
Xgeva – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar
Blincyto – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

KANSER İLAÇLARINA AĞRI KESİCİ KOYDULAR

Soruşturma aşamasında bu çetelerin irtibatta olduğu ve mesleğini kötüye kullanan ecza depoları ile eczaneler incelemeye alınırken, Jandarma ekiplerinin baskınında ele geçirilen milyonlarca kutu ilaca yönelik yapılan laboratuvar araştırmalarında kanser ilaçlarının içerisine ağrı kesicilerde kullanılan parasetamol gibi ucuz fiyata temin edilebilen bileşenler koyulduğu tespit edildi. 

Meme kanseri ile ilgili hastalığın engellenmesini sağlayan ilacın 60 bin kutu sahtesi yakalanıyor.

Sağlıklarını hiçe saydılar! 5 Milyon kutunun üzerinde sahte ilaç satıldı... - Resim: 1

BAKANLIK UYARDI: SOSYAL MEDYADAN İLAÇ SATIN ALMAYIN

Sahte ilaçların bir kısmının ecza depoları ve eczaneler arasından piyasaya sokulduğu ancak büyük bölümünün, piyasa ortalamasının oldukça altı fiyatlarla internetten satıldığı öğrenilirken, bu duruma karşı Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarılar geldi. 

Bakanlık kaynakları, sosyal medyadan yapılan ilaç satışlarına güvenilmemesi gerektiğini belirterek, bu ilaçların tamamının sahte olduğunu hatırlattı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Köfteci Yusuf tüm restoranları için o kararı aldı! Müşterileri ikiye bölündü
Köfteci Yusuf tüm restoranları için o kararı aldı! Müşterileri ikiye bölündü
Garanti BBVA yeni dijital ürünü "Garantili Ödeme"yi hizmete sundu
Garanti BBVA yeni dijital ürünü "Garantili Ödeme"yi hizmete sundu
Gazeteci Adnan Yüce ölümden döndü
Gazeteci Adnan Yüce ölümden döndü
e-Devlet'te yeni uygulama! Hizmete başladı
e-Devlet'te yeni uygulama! Hizmete başladı
Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı! Yapılacak ödemeye bakın
Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı! Yapılacak ödemeye bakın
Manisa'da otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Kaza anı kamerada
Manisa'da otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Kaza anı kamerada
Manifest grubunun yolunu kestiler! Kıyafetleri olay oldu
Manifest grubunun yolunu kestiler! Kıyafetleri olay oldu
Setur'dan Güney Avrupa'ya yönelik tur seçenekleri
Setur'dan Güney Avrupa'ya yönelik tur seçenekleri
Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru
Ne kadar Suriyeli ülkesine döndü? Bu sayıları BM açıkladı işte rakam
Ne kadar Suriyeli ülkesine döndü? Bu sayıları BM açıkladı işte rakam
Belçika'dan İsrail'i delirtecek karar! Hem de BM Genel Kurulu'nda yapacaklar
Belçika'dan İsrail'i delirtecek karar! Hem de BM Genel Kurulu'nda yapacaklar
Dizilerde abartılı yakınlaşma sahnelerine son! Türkiye'de de düzeneme geldi...
Dizilerde abartılı yakınlaşma sahnelerine son! Türkiye'de de düzeneme geldi...