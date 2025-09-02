BIST 11.263
DOLAR 41,16
EURO 48,05
ALTIN 4.602,16
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'de gelecek yıl 289 fuar düzenlenecek

Türkiye'de gelecek yıl 289 fuar düzenlenecek

Türkiye genelinde gelecek yıl 96'sı uluslararası olmak üzere 289 fuar organize edilecek.

Abone ol

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 Yılı Fuar Takvimi'ni yayımladı. Buna göre, TOBB tarafından gelecek yıl 96'sı uluslararası olmak üzere 289 fuarın yapılmasına izin verildi.

Gelecek yıl en yoğun fuar programı, 52 etkinlikle ekim ayında gerçekleştirilecek. Ekim ayını 41'er fuarla nisan ve eylül, 31 fuarla kasım ve 24 fuarla mart ayları izleyecek.

İllere göre en çok fuar, 155 organizasyonla İstanbul'da yapılacak. İstanbul'u 25 fuarla İzmir, 24 fuarla Antalya, 19 fuarla Ankara ve 14 fuarla Bursa takip edecek.

Söz konusu dönemde eğitim sektöründe 42 fuar düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe 27, gıda sektöründe 17, "diğer" başlıklı kategoride 16 ve mobilya sektöründe 12 fuar organize edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Dün rekor kıran altın fiyatlarında bugün durum ne? Yükseliş sürüyor mu?
Dün rekor kıran altın fiyatlarında bugün durum ne? Yükseliş sürüyor mu?
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI! NE ZAMANA KADAR...
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI! NE ZAMANA KADAR...
Alexander Isak, Liverpool'da! Ödenen bonservise kimse inanamadı
Alexander Isak, Liverpool'da! Ödenen bonservise kimse inanamadı
Sağlıklarını hiçe saydılar! 5 Milyon kutunun üzerinde sahte ilaç satıldı...
Sağlıklarını hiçe saydılar! 5 Milyon kutunun üzerinde sahte ilaç satıldı...
Köfteci Yusuf tüm restoranları için o kararı aldı! Müşterileri ikiye bölündü
Köfteci Yusuf tüm restoranları için o kararı aldı! Müşterileri ikiye bölündü
Garanti BBVA yeni dijital ürünü "Garantili Ödeme"yi hizmete sundu
Garanti BBVA yeni dijital ürünü "Garantili Ödeme"yi hizmete sundu
Gazeteci Adnan Yüce ölümden döndü
Gazeteci Adnan Yüce ölümden döndü
e-Devlet'te yeni uygulama! Hizmete başladı
e-Devlet'te yeni uygulama! Hizmete başladı
Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı! Yapılacak ödemeye bakın
Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı! Yapılacak ödemeye bakın
Manisa'da otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Kaza anı kamerada
Manisa'da otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Kaza anı kamerada
Manifest grubunun yolunu kestiler! Kıyafetleri olay oldu
Manifest grubunun yolunu kestiler! Kıyafetleri olay oldu
Setur'dan Güney Avrupa'ya yönelik tur seçenekleri
Setur'dan Güney Avrupa'ya yönelik tur seçenekleri