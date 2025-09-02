BIST 11.263
40 yıldır çalıştığı Nestle'den CEO olduktan sonra kovuldu! Kovulma sebebi...

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden, merkezi İsviçre'de bulunan Nestle'nin Üst yöneticisi (CEO) Laurent Freixe'nin "çalışanıyla gizli ilişki yaşadığı" gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi. Yaklaşık 40 yıldır şirkette görev yapan Freixe'nin yerine 2001'den bu yana şirkette görev yapan Philipp Navratil getirildi.

Nestle tarafından yayımlanan açıklamada, Freixe'nin şirket çalışanıyla gizli ilişki yaşadığına ilişkin gelen ihbarın ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke'nin konuya yönelik inceleme başlattığı belirtildi.

Yaklaşık 1 yıldır görevde bulunan Freixe'nin doğrudan astı olan bir çalışanla gizli ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevden alındığı kaydedilen açıklamada, bu durumun şirket içindeki davranış kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Bulcke, "Bu gerekli bir karardı. Nestle'nin değerleri ve kurumsal yönetimi şirketimizin güçlü temelleridir. Freixe'ye yıllarca verdiği hizmet için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Freixe'nin yerine 2001'den bu yana Nestle'de görev yapan Philipp Navratil'in CEO olarak atandığını duyuran Bulcke, "Yönetim Kurulu, onun büyüme planlarımızı ileriye taşıyacağına ve verimlilik çabalarını hızlandıracağına güveniyor." ifadesine yer verdi.

Yaklaşık 40 yıldır şirkette görev yapan Laurent Freixe, geçen yıl Mark Schneider'in yerine CEO olarak atanmıştı.

