BIST 11.280
DOLAR 41,16
EURO 47,92
ALTIN 4.610,61
HABER /  EKONOMİ

Avro bölgesi ağostos ayı yıllık enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti

Avro bölgesi ağostos ayı yıllık enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 2,1 seviyesine yükseldi.

Abone ol

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yüzde 2,1'e çıktı. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde ağustosta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde görüldü. Bunu, yüzde 3,1 ile hizmetler, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 1,9 geriledi.

Yıllık enflasyon ağustos ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.​​​​​​​​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan'daki depremde bilanço ağırlaşıyor ölü sayısı çok arttı
Afganistan'daki depremde bilanço ağırlaşıyor ölü sayısı çok arttı
Bakan Yumaklı'dan orman yangınları hakkında yeni açıklama
Bakan Yumaklı'dan orman yangınları hakkında yeni açıklama
Neler oluyor Venezuela ABD savaş mı çıkıyor? Nükleer denizaltılar kuşattı
Neler oluyor Venezuela ABD savaş mı çıkıyor? Nükleer denizaltılar kuşattı
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki tüm okullar depreme dayanıklı hale getirildi
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki tüm okullar depreme dayanıklı hale getirildi
Bakanlık yasakladı! O marka ürünün satışı yasaklandı!
Bakanlık yasakladı! O marka ürünün satışı yasaklandı!
Bakan Göktaş'tan SYDV'deki greve ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan SYDV'deki greve ilişkin açıklama
Enerjisa Enerji'den çocuklara enerji tasarrufu bilinci kazandıran proje
Enerjisa Enerji'den çocuklara enerji tasarrufu bilinci kazandıran proje
2026 yılının resmi tatil günleri belli oldu! 1 günlük izinle 4 gün tatil imkanı
2026 yılının resmi tatil günleri belli oldu! 1 günlük izinle 4 gün tatil imkanı
Kibar Holding şirketlerinin halka arzı sürecek
Kibar Holding şirketlerinin halka arzı sürecek
Cinsiyet değişimine yeni hak tanındı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanlığından açıklama
Cinsiyet değişimine yeni hak tanındı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanlığından açıklama
Oyuncu Burcu Binici'den kötü haber! Çıktığı yayında yere yığıldı...
Oyuncu Burcu Binici'den kötü haber! Çıktığı yayında yere yığıldı...
40 yıldır çalıştığı Nestle'den CEO olduktan sonra kovuldu! Kovulma sebebi...
40 yıldır çalıştığı Nestle'den CEO olduktan sonra kovuldu! Kovulma sebebi...