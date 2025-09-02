Neler oluyor Venezuela ABD savaş mı çıkıyor? Nükleer denizaltılar kuşattı

VENEZUELA ve ABD arasında savaş rüzgarları esiyor. Donald Trump şimdi de gözünü bu ülkeye dikti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Trump ellerini kana bulayacak. Venezuela, son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıya. Nükleer bir denizaltı ile birlikte 1.200 füze taşıyan sekiz adet ABD savaş gemisi Venezuela'yı şu anda hedef almış durumda' dedi.

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim zirve yaptı. Trump, nükleer denizaltılarını Venezuela'ya konuşlandırdı. Bu sıcak gelişme üzerine basın açıklaması yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler’deki güçlerinin ülkesine saldırması durumunda “anayasal olarak silahlı bir cumhuriyet ilan edeceğini” duyurdu. ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahaleye hazırlandığını iddia eden Maduro şunları söyledi:

-Venezuela, son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıya. Nükleer bir denizaltı ile birlikte 1.200 füze taşıyan sekiz adet ABD savaş gemisi Venezuela'yı şu anda hedef almış durumda. Bu daha önce hiç görülmemiş bir tehdit." -Trump ellerini kana bulayacak.



-Bu en yüksek askeri baskı karşısında, Venezuela’nın savunması için azami hazırlık ilan etti

GERİLİMİN SEBEBİ NE?

ABD bu hafta Latin Amerika uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan tehditlere karşı Venezuela açıklarındaki deniz gücünü artırmayı planladığını duyurdu. Bu konuşlandırma, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD topluluklarına fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların girişinden ve bazı şehirlerdeki şiddetin devamından sorumlu tuttuğu kartellere karşı askeri müdahale çağrısı yapmasının ardından gerçekleşti.

ABD Donanması şu anda Karayipler’de iki Aegis güdümlü füze destroyeri — USS Gravely ve USS Jason Dunham — ile Latin Amerika açıklarında USS Sampson destroyeri ve USS Lake Erie kruvazörüne sahip. Bu askeri varlığın önümüzdeki günlerde artırılması planlanıyor.

4 BİNDEN FAZLA ABD ASKERİ YOLLADI

ABD merkezli Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini saklı tutan bir yetkili, üç amfibi saldırı gemisinin — 4 binden fazla denizci ve deniz piyadesi personelini kapsayan bir güç — bu hafta bölgeye giriş yapacağını söyledi.

MUHALEFET TEŞEKKÜR ETTİ

Temmuz 2024 başkanlık seçimlerinden bu yana, Venezuela’daki siyasi muhalefet ABD ve diğer ülkeleri Maduro’ya baskı yapmaya çağırıyor. Lideri Maria Corina Machado, geçen ay Trump ve Rubio’ya gemi konuşlandırmaları için teşekkür ederek, bunu Venezuela hükümetine karşı “doğru yaklaşım” olarak nitelendirdi.

Pazartesi günü, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler raporuna atıfta bulunarak, ABD deniz güçlerinin konuşlandırılmasının “yanlış bir anlatı” üzerine kurulu olduğunu söyledi. Gil, bu anlatının “bütün bölgeyi tehdit ettiğini” ve Venezuela’ya yapılacak bir saldırının “bölgenin tamamen istikrarsızlaşması anlamına geleceğini” ekledi. Gil, “Egemen bir halkı tehdit etmekten başka amacı olmayan bu konuşlandırmanın derhal sona ermesini talep ediyoruz,” dedi.