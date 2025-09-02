Elleri mosmor olmuştu! Günler sonra ortaya çıkan Trump'ın son hali tüm dünyayı şaşırttı
Yaklaşık bir haftadır herhangi bir resmi programı bulunmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın son fotoğrafı dünya basınında gündem oldu. ABD medyası, son görüntülerin ardından Trump'ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını öne sürdü. Çekilen fotoğrafta Trump'ın soluk benizli ve düşük enerjili hali dikkatlerden kaçmadı. Son olarak Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile yaptığı görüşmede elinde morluk görülmüştü.
79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda yaşadığı sağlık problemleri ile sık sık gündem olmaya devam ediyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Trump’ın "alt bacaklarında hafif şişlik" gözlemlenmesi üzerine yapılan kontrollerde, kan dolaşımına ilişkin bir sorun olan “kronik venöz yetmezlik” teşhisi konulduğunu aktarmıştı.
6 GÜN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Donald Trump'ın sağlığına yönelik haberlerin dünya basınında daha yüksek sesle konuşulmasının ardından 6 gündür herhangi bir resmi programı bulunmayan Trump, dün ilk kez ABD basınına görüntü verdi. Çekilen fotoğrafta Trump'ın soluk benizli ve düşük enerjili hali dikkatlerden kaçmadı.
Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile yaptığı görüşmede elindeki morluk dikkat çekmiş ve bu görüntü sosyal medyada ve basında tartışma yaratınca Beyaz Saray’dan resmi açıklama gelmişti.