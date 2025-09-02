BIST 11.295
DOLAR 41,16
EURO 47,98
ALTIN 4.610,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kars'ta tilki saldırısına uğramıştı! Telef olan köpek nedeniyle kuduz karantinası uygulanıyor

Kars'ta tilki saldırısına uğramıştı! Telef olan köpek nedeniyle kuduz karantinası uygulanıyor

Kars'ın Digor ilçesinde tilkiyle boğuştuktan sonra telef olan köpekte kuduz virüsüne rastlanması üzerine Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Abone ol

İlçeye bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, bu sırada çevrede bulunan tilkiyle boğuştu.

KÖPEK TELEF OLDU

Bir süre sonra köpeğin telef olduğunu fark eden besici, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

KUDUZ VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerce köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi.

KARANTİNA UYGULANIYOR

Karantina uygulaması başlatılan beldenin girişine, "Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

Ayrıca ekipler, besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet'in '30 Ağustos' paylaşımının faturası ona kesildi: Güngör Selçuk görevden alındı
Emniyet'in '30 Ağustos' paylaşımının faturası ona kesildi: Güngör Selçuk görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı
Dolandırıcılar iş başında! ATM'de bunu yapanlar yandı...
Dolandırıcılar iş başında! ATM'de bunu yapanlar yandı...
Nedim Şener'in iddiası olay oldu kardeşi Ali İmamoğlu’nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz
Nedim Şener'in iddiası olay oldu kardeşi Ali İmamoğlu’nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz
Pendik Belediye Başkanı Cin'den İBB'ye tepki: Niye yapmıyorsunuz metroyu?
Pendik Belediye Başkanı Cin'den İBB'ye tepki: Niye yapmıyorsunuz metroyu?
El Nina hava olayı geliyor! Eylül ayında etkili olacak...
El Nina hava olayı geliyor! Eylül ayında etkili olacak...
MKE'de casusluk soruşturması! Projeleri bire bir kopyalayıp böyle üretmişler
MKE'de casusluk soruşturması! Projeleri bire bir kopyalayıp böyle üretmişler
Fenerbahçe, 10 yıl sonra bir Brezilyalı kaleciyi renklerine bağladı
Fenerbahçe, 10 yıl sonra bir Brezilyalı kaleciyi renklerine bağladı
Avro bölgesi ağostos ayı yıllık enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti
Avro bölgesi ağostos ayı yıllık enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti
Afganistan'daki depremde bilanço ağırlaşıyor ölü sayısı çok arttı
Afganistan'daki depremde bilanço ağırlaşıyor ölü sayısı çok arttı
Bakan Yumaklı'dan orman yangınları hakkında yeni açıklama
Bakan Yumaklı'dan orman yangınları hakkında yeni açıklama
Neler oluyor Venezuela ABD savaş mı çıkıyor? Nükleer denizaltılar kuşattı
Neler oluyor Venezuela ABD savaş mı çıkıyor? Nükleer denizaltılar kuşattı