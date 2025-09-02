Kars'ta tilki saldırısına uğramıştı! Telef olan köpek nedeniyle kuduz karantinası uygulanıyor

Kars'ın Digor ilçesinde tilkiyle boğuştuktan sonra telef olan köpekte kuduz virüsüne rastlanması üzerine Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatıldı.

İlçeye bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, bu sırada çevrede bulunan tilkiyle boğuştu.

KÖPEK TELEF OLDU

Bir süre sonra köpeğin telef olduğunu fark eden besici, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

KUDUZ VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerce köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi.

KARANTİNA UYGULANIYOR

Karantina uygulaması başlatılan beldenin girişine, "Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

Ayrıca ekipler, besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.