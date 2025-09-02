BIST 11.280
Dolandırıcılar iş başında! ATM'de bunu yapanlar yandı...

ATM'lerde "cash trapping" (nakit tuzağı) yöntemiyle yapılan dolandırıcılık vakaları artıyor. Dolandırıcılar, para çıkış haznesine yapışkan veya engelleyici malzeme yerleştirerek banknotların sıkışmasını sağlıyor, kullanıcı uzaklaştığında parayı alıyor. Uzmanlar, para çıkış haznesini kontrol etmeyi, şüpheli durumlarda bankaya ve polise haber vermeyi öneriyor.

Son dönemde bankamatiklerde "cash trapping" (nakit tuzağı) adı verilen dolandırıcılık yönteminin artması, uzmanları yeniden uyarıya sevk etti. Bu yöntemde dolandırıcılar, Atm'lerin para çıkış yuvasına gizlice müdahale ederek vatandaşların parasını ele geçiriyor.

PARA TAKILIYORSA SIRADAN ARIZA OLMAYABİLİR

Uzmanlara göre, Atm'den çekilmek istenen paranın cihazda takılı kalması çoğu zaman basit bir arızadan kaynaklanmıyor. Para çıkışına yerleştirilen yapışkan veya engelleyici düzenekler nedeniyle banknotlar sıkışıyor. Kullanıcı işlemin başarısız olduğunu düşünüp uzaklaştığında, pusuda bekleyen dolandırıcılar parayı kolayca alabiliyor.

GÜVENLİKLİ ATM'LER BİLE RİSK ALTINDA

Dolandırıcılıkla ilgili açıklama yapan Almanya'daki Sparkasse Bankası, gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip Atm'lerin bile bu yöntemle manipüle edilebildiğini duyurdu. Özellikle dikkat çeken nokta ise çoğu durumda ATM ekranında herhangi bir uyarı mesajı çıkmaması. Bu nedenle kullanıcılar olayın cihaz arızasından kaynaklandığını düşünerek aldatılıyor.

BU UYARILARI DİKKATE ALIN

Sparkasse ve uzmanların "nakit tuzağı"na karşı önerileri şöyle sıralandı:

Para çekmeden önce ATM'nin para çıkış haznesini kontrol edin, yapay kaplama olup olmadığını anlamak için hazneyi hafifçe yoklayın.
İşlem sırasında ATM'nin başından ayrılmayın ve çevredeki şüpheli kişilere karşı dikkatli olun.
Para çekme sırasında veya sonrasında bir anormallik fark edilirse hemen bankaya ya da polise haber verin.

