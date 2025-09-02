Demet Akalın isyan etti, Seul'de kriz çıktı: ''Türkiye'nin gözünü seveyim!''

Pop müziğinin başarılı ismi Demet Akalın, yoğun konser maratonunun ardından dinlenmek için soluğu Güney Kore'nin başkenti Seul'e aldı. Attığı her adımla gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Akalın, bu sefer de yurt dışından isyan etti. İsyan dolu sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk pop müziğinin en çok sevilen ve dinlenen şarkıcılarından biri olan ve uzun yıllardır listelerin en başında yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu sefer de söylediği isyan dolu sözlerle gündeme geldi. Güçlü sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık kendinden bahsettirmeyi başaran ünlü sanatçı, bu kez tatil paylaşımıyla konuşuldu.

Müzik listelerinde ilk sıraya oturdu

Son dönemde rapçi Sefo ile çıkardığı "Yerinde Dur" adlı şarkısıyla yüksek dinlenme oranları yakalayıp müzik listelerinde zirveye yerleşen Akalın, yoğun konser temposunun ardından yorgunluğunu atmak için rotasını Güney Kore'ye çevirdi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de tatil yapan başarılı şarkıcı Akalın, şehirde gerçekleştirilen farklı uygulamaları gözlemleyerek sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. O sözleri çok konuşuldu.

''Çöp kutusu bulamıyoruz!''

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Seul'de çöp kutusu bulmakta zorlandığını dile getirerek bu konudaki isyanını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Ünlü popçu şu ifadeleri kullandı, "Hırsızlık yokmuş memleketlerinde, iyi güzel hoş da… Çöpleri millet dağıtıyor diye çöp kutusu koymuyorlar. Türkiye'nin gözünü seveyim ya."