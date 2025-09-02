Quick Sigorta, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nın sigorta sponsoru oldu

Quick Sigorta, 38. Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nın bu yıl da sigorta sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Rotary Kulübü tarafından organize edilen ve dünyanın en anlamlı yüzme yarışlarından biri olarak kabul edilen etkinlik, 30 Ağustos sabahı 8.30'da Eceabat'tan başlayarak Çanakkale İskelesi önünde son buldu. 12 kategoride düzenlenen yarışta katılımcılar, hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu aynı anda yaşadı.

Yarışa 20 ülkeden 1434 yüzücü katılırken, Quick Sigorta, 2017'den bu yana olduğu gibi bu yıl da etkinliğin sigorta sponsoru olarak yönetim kadrosuyla birlikte alanda hazır bulunarak sporculara destek verdi.

İlk olarak 1986-1987 yıllarında temelleri atılan ve bugüne kadar etkisini artırarak devam eden Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, "#kıtalarıbirleştir" sloganıyla bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu. Yarış, 30 Ağustos sabahı Gestaş feribotu ile Eceabat'a gidilmesinin ardından 8.30'da kumsaldan başlayarak, 10.15'te Çanakkale İskelesi'nde sona erdi. Dereceye giren sporculara, yarışın ardından düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.

Su sporlarına olan ilgisini 8 yıldır devam ettirdiği sigorta sponsorluğuyla sürdüren Quick Sigorta, yarışlardan bir gün önce etkinlik alanında konuşlanan QKaravan ile acentelerini ve iş ortaklarını ağırladı.

Quick Sigorta ekibi, yarış alanındaki varlığıyla yine dikkati çekti. QKaravan ile kurulan tanıtım alanında sporculara ve izleyicilere bilgilendirme yapılırken, yüzme tutkunu ziyaretçilere çeşitli hediyeler de sunuldu. Etkinlik boyunca sahada yer alan QTeam, hem sporcularla hem de seyircilerle röportajlar gerçekleştirdi.

Quick sigorta yöneticileri ise yarışma gününün hemen öncesinde Çanakkale acenteleriyle de bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, her 30 Ağustos'ta kalplerinin Çanakkale'de attığını belirtti.

Bu yarışı bir spor etkinliğinin ötesinde gördüklerini aktaran Yaşar, "Bizim için dayanışmanın, kararlılığın ve barışçıl rekabetin bir simgesi. Quick Sigorta olarak 8yıldır bu anlamlı organizasyonun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Çanakkale bizim için sadece bir coğrafya değil, bir duruş. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, sigortacılıkla hayatın her alanında var olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.