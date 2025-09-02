BIST 10.898
Kokoskov'dan Alperen Şengün Nikola Jokic düeollosuyla ilgili tahmin

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp başantrenörü Igor Kokoskov, EuroBasket 2025'te yaın oynanacak Türkiye-Sırbistan maçıyla ilgili "Sırbistan'ın kazanacağını düşünüyorum. Alperen Şengün-Nikola Jokic mücadelesinden Jokic'in üstün çıkacağını inanıyorum" dedi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp başantrenörü Igor Kokoskov, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yarın oynanacak A Grubu maçında Türkiye karşısında Sırbistan'ın kazanacağına inandığını belirterek, iki takımın turnuvada çok iyi performans gösterdiğini ve üst turlarda tekrar karşı karşıya geleceğini düşündüğünü söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sırp başantrenör, "Türkiye-Sırbistan maçını Sırbistan'ın kazanacağını düşünüyorum. Alperen Şengün-Nikola Jokic mücadelesinden Jokic'in üstün çıkacağını inanıyorum" dedi.

Kokoskov, "Jokic, Şengün'den daha tecrübeli. İki oyuncu arasında yaklaşık 6-7 yaş ve tecrübe farkı var. Aynı tecrübeye sahip olduklarında Şengün, daha iyi bir noktaya gelebilir. Ama an itibarıyla Jokic, bu mücadeleden üstün çıkacaktır." diye konuştu.

Turnuvada, Sırbistan ve Türkiye'nin iyi bir performans gösterdiğine değinen ve iki takımın da üst turlara çıkacağına inandığını aktaran Kokoskov, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarından sonra Sırbistan ve Türkiye'nin üst turlarda tekrar karşı karşıya geleceğini öngörüyorum." ifadesini kullandı.

"Ercan Osmani'nin smacı Türkiye Basketbol Federasyonunun posteri olacaktır"

Milli takımda da iyi bir performans gösteren Anadolu Efes oyuncusu Ercan Osmani hakkında konuşan Kokoskov, "Çok atletik ve yetenekli bir oyuncu. Ercan Osmani'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki smacı, Türkiye Basketbol Federasyonunun bir posteri olacaktır. Onunla daha hızlı oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes'te oynatacağı oyun hakkında da konuşan Kokoskov, "Takımıma ofansif oynatmayı seviyorum ama defans da yapmak zorundayız. Düşük skorlu oyunlar da olabiliyor. NBA'de son 1 dakikaya 10 sayı farkla girsek bile daha çok uzun zaman var deriz. Ama, Avrupa'da böyle bir durumda artık maç bitti diye düşünülüyor." yorumunu yaptı.

Anadolu Efes'in küresel çapta bilinen bir takım olduğunu kaydeden Kokoskov, "NBA'deki herkes Anadolu Efes'i bilir. Dünya çapında önemli bir kulüp." sözlerini kullandı.

