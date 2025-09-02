BIST 11.295
Fenerbahçe'de kritik gelişme! Ali Koç buna ne diyecek?

7 yıldan bu yana üst üste devam eden başarısızlıklar nedeniyle artık Ali Koç'u başkan olarak görmek istemeyen Fenerbahçeliler, eylül ayındaki seçimler için çözüm aramaya devam ediyor.

Sosyal medyada çok sayıda taraftarın "Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp birleşmeli" çağrısının ardından 2 cepheden de olumlu yanıtlar geldi. 

GÖRÜŞECEKLER

TV100'de yer alan habere göre önümüzdeki saatlerde iki tarafın kurmaylarının bir araya gelerek birleşme görüşmesi yapacağı iddia edildi. 

2 tarafın bir araya gelmesi durumunda muhalefet tarafının seçimi kazanma ihtimali yüksek olarak değerlendiriliyor. 

