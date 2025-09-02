BIST 10.811
DOLAR 41,16
EURO 47,95
ALTIN 4.615,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de devasa çöp yığını! Müstakil evden 1 ton çıkarıldı...

Eskişehir'de devasa çöp yığını! Müstakil evden 1 ton çıkarıldı...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı müstakil evden belediye ekiplerince 1 ton çöp çıkarıldı.

Abone ol

Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki müstakil bir ev, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler üzerine kontrol edildi.

Eskişehir'de devasa çöp yığını! Müstakil evden 1 ton çıkarıldı... - Resim: 0

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, polis ve zabıta ekipleriyle eve girerek temizlik çalışması başlattı.

Evden çıkarılan 1 ton çöp, belediyeye ait atık toplama merkezine taşındı.

Temizlik sonrası Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evde ve bahçesinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Cruzeiro'ya transfer oldu...
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Cruzeiro'ya transfer oldu...
Fenerbahçe'de kritik gelişme! Ali Koç buna ne diyecek?
Fenerbahçe'de kritik gelişme! Ali Koç buna ne diyecek?
Quick Sigorta, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nın sigorta sponsoru oldu
Quick Sigorta, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nın sigorta sponsoru oldu
Demet Akalın isyan etti, Seul'de kriz çıktı: ''Türkiye'nin gözünü seveyim!''
Demet Akalın isyan etti, Seul'de kriz çıktı: ''Türkiye'nin gözünü seveyim!''
İzmir'de korkunç kaza! Hastalanan eşine giden polis memuru yaşamını yitirdi
İzmir'de korkunç kaza! Hastalanan eşine giden polis memuru yaşamını yitirdi
ABD'de kaybolan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in ailesi konuştu
ABD'de kaybolan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in ailesi konuştu
Kars'ta tilki saldırısına uğramıştı! Telef olan köpek nedeniyle kuduz karantinası uygulanıyor
Kars'ta tilki saldırısına uğramıştı! Telef olan köpek nedeniyle kuduz karantinası uygulanıyor
Emniyet'in '30 Ağustos' paylaşımının faturası ona kesildi: Güngör Selçuk görevden alındı
Emniyet'in '30 Ağustos' paylaşımının faturası ona kesildi: Güngör Selçuk görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı
Dolandırıcılar iş başında! ATM'de bunu yapanlar yandı...
Dolandırıcılar iş başında! ATM'de bunu yapanlar yandı...
Nedim Şener'in iddiası olay oldu kardeşi Ali İmamoğlu’nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz
Nedim Şener'in iddiası olay oldu kardeşi Ali İmamoğlu’nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz
Pendik Belediye Başkanı Cin'den İBB'ye tepki: Niye yapmıyorsunuz metroyu?
Pendik Belediye Başkanı Cin'den İBB'ye tepki: Niye yapmıyorsunuz metroyu?