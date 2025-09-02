Türk Telekom operasyonel verimliliği artırdı maliyetleri düşürdü

Türk Telekom, operasyonel verimliliği artırarak maliyetleri düşüren "Wi-Fi Mercek" gibi çözümlerle müşteri deneyimini yükseltiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini entegre ettiği yeni nesil çözümleri ile sabit internette müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcılarının hat kalitesini güvence altına alan şirket, sürekli olarak takip ettiği bağlantı performansını en iyi seviyede tutabilmek için, oluşturduğu ev içi kablosuz ağ haritası ile kullanıcılarına sağladığı çözümleri proaktif olarak uyguluyor.

Türk Telekom ofisleri, çağrı merkezleri ve dijital kanallar üzerinden müşterilerle ilk temas anında devreye giren yeni nesil destek sistemleri sayesinde şirket, en iyi hız deneyimi ve modem performansı için gerekli konfigürasyonları otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Türk Telekom'un 2022'de hayata geçirdiği sabit internet çözümü "Wi-Fi Mercek", yapay zeka desteği sayesinde ev içi kablosuz internet bağlantısını uçtan uca analiz ederek çağrı merkezi asistanlarından dijital kanallara kadar geniş bir destek ağı sunuyor.

Ev içi sabit internet deneyiminde hızlı ve etkili çözümler sunan çözüm, 2024'te 5 milyon, 2025'in ilk yarısında ise 2,5 milyon kez kullanıldı.

Operasyonel verimliliği artırarak maliyetleri düşüren "Wi-Fi Mercek", 2022'den bu yana çağrı sürelerini yüzde 54 düşürerek müşteri memnuniyetine önemli katkı sağladı.

‎Türk Telekom'un 2022'de QuantWiFi işbirliği ile hayata geçirdiği "Wi-Fi Mercek" platformu ile modem ve cihazlar arasındaki mesafe, kanal türü ve sinyal kalitesi analiz ediliyor.

17 farklı marka cihazla entegre olarak çalışabilen platform, uluslararası arenada başarısını kanıtlayarak, Wireless Broadband Alliance (WBA) tarafından da "En İyi Ev İçi Wi-Fi Ağı" ödülüne layık görüldü.

"Ciddi ölçüde tasarruf sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, müşterileri yeni nesil teknolojilerle buluştururken, küresel standartlarda hizmetler sunarak internet deneyimini zenginleştirdiklerini belirtti.

Özden, müşteri deneyimi odaklı yaklaşımları ve yapay zeka ile otomasyon teknolojilerini entegre ettikleri destek sistemleriyle uçtan uca dijital çözümler sunduklarını kaydetti.

Proaktif, hızlı ve etkin çözümler sağlayan destek sistemlerinin, sabit internet kullanıcılarının ev içi bağlantı deneyimini üst seviyeye taşıdıklarını da aktaran Özden, "Wi-Fi Mercek ile akıllı ev interneti yönetimi gerçekleştiriyor, operasyonel verimliliğimizi artırarak ciddi ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Müşterilerimizi en yeni teknolojilerle buluşturmaya, ürün ve hizmetlerimizi yenilikçi çözümlerle geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.