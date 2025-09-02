BIST 10.898
DOLAR 41,16
EURO 47,88
ALTIN 4.603,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İBB, ihalesini gerçekleştirdiği 150 taksi plakasından 24'ünü sattı

İBB, ihalesini gerçekleştirdiği 150 taksi plakasından 24'ünü sattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ikinci etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 24'ünün satışını gerçekleştirdi.

Abone ol

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 150 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye, 30 istekli başvururken, bunlardan 27'si kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 27 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

İhalede 24 plaka, 4 milyon 700 bin ile 5 milyon 60 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olan yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğer taksilerden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İki ihalede toplam 29 taksi plakasının satışı yapıldı

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, ihalenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ihalede yaklaşık 30 plaka satıldığını söyledi.

İlk ihalede taksici esnafının tereddütlerinden dolayı sayının daha az olduğunu belirten Demir, "İlk defa yeni nesil bir taksiciye geçiyoruz. Durak yok, yoldan yolcu alma yok. Şimdi taksici esnafının bildiği, alışık olduğu bir şey değil. İlk defa bu yönteme geçtiğimiz için taksici esnafı, 'Bir durayım, gözleyeyim' diye bakıyor. Diğer arkadaşlarının bu plakaları alıp işletmekten memnuniyet duyduklarını gören ihaleye katılıyor. Dolayısıyla biz onu az, çok diye değerlendirmiyoruz. Zaten stratejik planımızın içerisinde hepsini, her an, hemen satmayacağımızı da biliyoruz. Peyderpey başvurular artıyor." dedi.

İBB, 12 Haziran'da "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirmişti. Bunlardan 4'ünün satışı, sözleşmedeki hükümleri yerine getirmemesi üzerine iptal edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Survivor Nagihan'ın o halleri yürekleri burktu! Sedyedeki fotoğrafı herkesi üzdü
Survivor Nagihan'ın o halleri yürekleri burktu! Sedyedeki fotoğrafı herkesi üzdü
Türk Telekom operasyonel verimliliği artırdı maliyetleri düşürdü
Türk Telekom operasyonel verimliliği artırdı maliyetleri düşürdü
Hiranur otomobilde öldürüldü! Kan donduran detaylar, hastaneden önce oraya götürmüşler
Hiranur otomobilde öldürüldü! Kan donduran detaylar, hastaneden önce oraya götürmüşler
Kokoskov'dan Alperen Şengün Nikola Jokic düeollosuyla ilgili tahmin
Kokoskov'dan Alperen Şengün Nikola Jokic düeollosuyla ilgili tahmin
Eskişehir'de devasa çöp yığını! Müstakil evden 1 ton çıkarıldı...
Eskişehir'de devasa çöp yığını! Müstakil evden 1 ton çıkarıldı...
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Cruzeiro'ya transfer oldu...
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Cruzeiro'ya transfer oldu...
Fenerbahçe'de kritik gelişme! Ali Koç buna ne diyecek?
Fenerbahçe'de kritik gelişme! Ali Koç buna ne diyecek?
Quick Sigorta, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nın sigorta sponsoru oldu
Quick Sigorta, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nın sigorta sponsoru oldu
Demet Akalın isyan etti, Seul'de kriz çıktı: ''Türkiye'nin gözünü seveyim!''
Demet Akalın isyan etti, Seul'de kriz çıktı: ''Türkiye'nin gözünü seveyim!''
İzmir'de korkunç kaza! Hastalanan eşine giden polis memuru yaşamını yitirdi
İzmir'de korkunç kaza! Hastalanan eşine giden polis memuru yaşamını yitirdi
ABD'de kaybolan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in ailesi konuştu
ABD'de kaybolan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in ailesi konuştu
Kars'ta tilki saldırısına uğramıştı! Telef olan köpek nedeniyle kuduz karantinası uygulanıyor
Kars'ta tilki saldırısına uğramıştı! Telef olan köpek nedeniyle kuduz karantinası uygulanıyor