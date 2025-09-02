Survivor Nagihan'ın o halleri yürekleri burktu! Sedyedeki fotoğrafı herkesi üzdü

Survivor'da ön plana çıkan eski milli atlet Nagihan Karadere gösterdiği performans ve azmiyle yarışmanın en çok gündeme gelen isimlerinden biri olmuştu. Survivor 2024 sezonunda oyunda geçirdiği sakatlık sonrasında eski sağlığına kavuşamayan Karadere, yeniden bıçak altına yattı.

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor ile milyonlar tarafından desteklenen eski milli atlet Nagihan Karadere, 2024 yılında katıldığı Survivor macerasında üst üste sakatlıklar yaşamıştı. Son talihsiz kaza sonrasından yarışmadan elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen Karadere, geçirdiği ön çapraz bağ yırtığı ve dış menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.

Operasyon haberini duyurdu

Eski atletin yaşadığı sağlık sorunları bununla da sınırlı kalmadı. Survivor'da yarıştığı süre zarfıda yaşadığı sakatlıkların etkilerini hala tam olarak atlatamadığını belirten Karadere, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabından sedyede yattığı anları sevenleriyle paylaşan ünlü sporcu, operasyon haberini duyurdu.

''Zorlu bir süreç geçiriyorum''

Sağlık durumuna dair bilgileri sevenleriyle paylaşmaktan çekinmeyen Nagihan Karadere, "Yarışma boyunca çok ciddi sakatlıklar yaşadım. Bunların etkilerini hala taşıyorum. Zorlu bir süreçten geçiyorum ama kısa zamanda ayağa kalkacağım" sözleriyle takipçilerine moral verdi.