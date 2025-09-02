Altın ve gümüş rekor kırdı! Uzmanlar diyor ki kilit direnç aşıldı bundan sonra...

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimine gideceği ihtimalinin güçlü kalması, kıymetli metallerde sert yükselişlere neden olurken bugün altının ons fiyatı 3 bin 508,9 dolarla rekor kırdı. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Ergezen, altındaki yükselişin sebebini Donald Trump'ın tarifelerine bağladı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İncekara ise cuma gününe dikkat çekti. Bundan sonra altında düşüş zor daha da artabilir.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimine gideceği ihtimalinin güçlü kalması, kıymetli metallerde sert yükselişlere neden olurken bugün altının ons fiyatı 3 bin 508,9 dolarla rekor kırdı. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Ergezen, "ABD mahkemesinin Trump'ın tarifelerini engellemesi doğal olarak risk primini artıran unsurdu" şeklinde değerlendirirken; Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İncekara, ABD'de açıklanacak istihdam verilerine dikkati çekerek, "Zayıf bir tarım dışı istihdam verisi, değerli metalleri destekleyebilir" ifadesini kullandı.

FED BEKLENTİSİYLE DOLAR DÜŞTÜ ALTIN REKOR KIRDI

Fed bu ay, başkan Donald Trump'ın sıkça eleştirilerinin gölgesinde faiz kararını açıklayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Faiz indirimine ilişkin artan beklentilerle dolar endeksi son 5 işlem gününde değer kaybetti.

Dolar endeksinin zayıflaması ve varlığını koruyan küresel risklerin etkisiyle altının ons fiyatı bugün 3 bin 508,9 dolara çıkarak rekor kırdı.

GÜMEŞ DE REKOR KIRIYOR

Gümüşün ons fiyatı da haftaya yükselişle başlamasının ardından dün 40,76 dolara ulaşarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gümüşün onsu yeni işlem gününde yükselişini sürdürerek 40,86 dolara çıktı.

PLATİN VE PALADYUM DA ARTIYOR

Platinin ons fiyatı da son 3 işlem gününde de yükselmesini takiben, yeni işlem gününde de artmaya devam ediyor. Platinin onsu da 1.426 dolarda bulunuyor. Söz konusu gelişmeler ışığında dün primlenen paladyumun ons fiyatı günü yüzde 2,2 artışla 1.139 dolardan tamamladı. Paladyumun onsu yeni günde ise yüzde 0,1 düşüşle 1.137 dolardan işlem görüyor.

KİLİT DİRENÇ SEVİYESİ AŞILDI

Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ons altındaki 3 bin 450 dolar ve ons gümüşteki 40 dolar seviyelerindeki kilit direnç seviyelerinin aşıldığını belirterek, bunların aşılmasının alımları daha da hızlandırdığını söyledi.

İncekara, sene başından beri gümüşteki kazancın yüzde 40'a ulaştığını ifade ederek, paladyum ve platindeki yükselişin de dikkat çektiğini kaydetti.

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK VERİ

Kıymetli metallerdeki fiyatlamaları etkileyecek gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu aktaran İncekara, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin varlık fiyatlamalarındaki görünümü değiştirebileceğini belirtti.

İncekara, ABD'de açıklanacak istihdam verilerine dikkati çekerek, "Zayıf bir tarım dışı istihdam verisi, değerli metalleri destekleyebilir." ifadesini kullandı.

Kıymetli metallerin hikayesindeki en önemli göstergenin Fed'in olası 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi tartışmalarında saklı olabileceğini belirten İncekara, şunları kaydetti:

"Büyük bir faiz indirimi, kıymetli metallerdeki ralli fırtınasının şiddetini arttırabilir. Altın fiyatları da tıpkı gümüş gibi, Fed'in faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerin ardından yükseldi. Altın zirveye ulaştı. ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükseliş, içeride altının gram fiyatına da yansıdı. Ayrıca, ABD Temyiz Mahkemesi'nin, Trump tarifelerini 'yasa dışı' olarak ifade etmesi dolar üzerinde baskı yaratarak, altının prim yapmasını sağladı."

GÜMÜŞ ALTINDAN DAHA FAZLA DEĞER KAZANDI

Rahmi İncekara, jeopolitik risk ve belirsizliklerin altın yatırımcısının önemli destekçilerinden olduğunu vurgulayarak, yılbaşından bu yana gümüşün altından daha fazla değer kazandığını aktardı.

Gümüş için en önemli besleyicinin sanayi olduğunu anlatan İncekara, şöyle devam etti:

"Gümüş yatırımcısı, gümüşü sadece bir yatırım aracı olarak görmemelidir. Gümüşün, endüstriyel talep tarafını da göz önünde bulundurulmalıdır. Endüstrinin önemli bileşenlerinden biri olan gümüş arzı, yüksek talep nedeniyle üst üste 5. yıl 'arz açığı' ile karşı karşıya kaldı. Gümüş talebinin, borsa yatırım fonları tarafında da yüksek olduğunu söylemek mümkün. Salgından beri en uzun yükseliş devam ederken İngiltere'deki metal stoklarının erimesi gümüş fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor."

Tarifelere ilişkin belirsizlik kıymeti metalleri destekledi

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen de faiz indirimlerinin kıymetli metal fiyatlarına yansıyacağını belirterek, Fed'in faiz indirimleri olduğu zaman dolar endeksinin değer kaybetmesinin beklendiğini kaydetti.

Dolar endeksinin değer kaybetmesinin genel olarak varlık fiyatlarını güçlendirdiğini ifade eden Ergezen, faiz indirimiyle ons altın ve kıymetli metaller arasında bir ters korelasyon olduğunu söyledi.

Ergezen, bu ay faiz indirim ihtimalinin artmasının doğal olarak kıymetli metallerin değer kazanmasını sağladığına işaret ederek, "Bütün bunların ötesinde ABD mahkemesinin Trump'ın tarifelerini engellemesi doğal olarak burada da risk primini artıran unsurdu. Tarifelerde en azından bir miktar daha kargaşa devam edecek gibi. Çünkü Trump'ın tepki vermesi bekleniyor. Bu belirsizlik de altın fiyatlarını veya kıymeti metalleri destekledi diyebiliriz." dedi.

Gümüşün bu ortamdan daha olumlu etkilendiğine dikkati çeken Ergezen, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kıymetli metallerdeki o öncülüğü gümüş ele almış gibi. Bunun da en büyük sebebi faiz indirimleriyle birlikte ekonomideki canlanmanın daha fazla olacağı beklentisi. O zaman endüstri alanında daha fazla kullanılan gümüşün altına göre öne geçmesi daha beklenir bir durum. Bir de faiz indirimleriyle beraber risk iştahı artıyor. Risk iştahı olduğu durumlarda güvenli liman özelliği bir miktar azalıyor. Bunun da gümüşe doğru en azından akışı desteklediğini söyleyebiliriz."

Zafer Ergezen, nisan ayında 106 olan altın gümüş rasyosunun 85 seviyelerine kadar gerilediğine dikkati çekti. Burada net şekilde gümüş tarafına nakit akımlarının gerçekleştiğinin görüldüğüne atıfta bulunan Ergezen, sözlerini şöyle bitirdi:

"Yani gümüşün daha tercih edilir olduğunu görüyoruz ve bu bir süre daha devam edecektir, yani eğer tarifeler konusunda uzlaşma sağlanırsa yani tarifeler olmazsa veya ABD mahkemesi tarifelere engellerse ve bu kesinleşirse o zaman ekonomine canlanmanın faiz indirimleriyle beraber daha güçlü olması beklenir. Bu da gümüşü destekler. Gümüşün yanında platin ve paladyumu da destekleyen bir unsur diyebilirsiniz."