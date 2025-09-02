BIST 10.811
GÜNCEL

Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 2 ölü 1 yaralı

Hakkari'de şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kente 7 kilometre mesafedeki Otluca köyü yolunda, Yılmaz Ertunç idaresindeki 30 AD 128 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan yaralı çıkarılan sürücü ile Sefer ve Zümrüt Ertunç, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sefer ve Zümrüt Ertunç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan sürücü ise yoğun bakım servisine alındı.

