BIST 10.896
DOLAR 41,15
EURO 48,04
ALTIN 4.628,96
HABER /  EKONOMİ

6 büyüklüğündeki deprem sonrası bir deprem daha! Can kaybı var mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
6 büyüklüğündeki deprem sonrası bir deprem daha! Can kaybı var mı?

Afganistan'ın Kunar vilayetinde hafta sonu meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Celalabad kentinde 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Abone ol

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre yerel saatle 15.29'da Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremle ilgili Celalabad kenti içinde ve mücavir bölgesinde ölü ve yaralı sayısına dair yerel makamların bilgilendirme yapması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı sorularına yanıt! "Mücadelemiz sonuç veriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı sorularına yanıt! "Mücadelemiz sonuç veriyor"
Gürsel Tekin aslen nereli eşi Mehtap Özkan kimdir? İkinci karısı 26 yaş küçük
Gürsel Tekin aslen nereli eşi Mehtap Özkan kimdir? İkinci karısı 26 yaş küçük
Hiranur otomobilde öldürüldü! Kan donduran detaylar, hastaneden önce oraya götürmüşler
Hiranur otomobilde öldürüldü! Kan donduran detaylar, hastaneden önce oraya götürmüşler
TRT'den Mevlid Kandili özel içerikleri
TRT'den Mevlid Kandili özel içerikleri
Gürsel Tekin kayyum olunca arşivler açıldı demiş ki...
Gürsel Tekin kayyum olunca arşivler açıldı demiş ki...
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'den bomba açıklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'den bomba açıklama
CHP İstanbul Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul kongresi iptal edildi Borsa İstanbul çakıldı
CHP İstanbul kongresi iptal edildi Borsa İstanbul çakıldı
Altın ve gümüş rekor kırdı! Uzmanlar diyor ki kilit direnç aşıldı bundan sonra...
Altın ve gümüş rekor kırdı! Uzmanlar diyor ki kilit direnç aşıldı bundan sonra...
Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 2 ölü 1 yaralı
Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 2 ölü 1 yaralı
İzmir'i kurutan haber! 3 günde bir yetmedi artık her gece sular kesilecek
İzmir'i kurutan haber! 3 günde bir yetmedi artık her gece sular kesilecek
İBB, ihalesini gerçekleştirdiği 150 taksi plakasından 24'ünü sattı
İBB, ihalesini gerçekleştirdiği 150 taksi plakasından 24'ünü sattı