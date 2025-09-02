6 büyüklüğündeki deprem sonrası bir deprem daha! Can kaybı var mı?

Afganistan'ın Kunar vilayetinde hafta sonu meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Celalabad kentinde 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.Abone ol
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre yerel saatle 15.29'da Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremle ilgili Celalabad kenti içinde ve mücavir bölgesinde ölü ve yaralı sayısına dair yerel makamların bilgilendirme yapması bekleniyor.