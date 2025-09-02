CHP İstanbul Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı

CHP'de kritik saatler yaşanıyor. İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Son dakika haberine göre CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin atandı. Öte yandan CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesi de kabul edildi. Özgür Çelik ve 10 kişi için 3 yıla kadar hapis istendi.

Abone ol

İstanbul’da, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme bugün oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne geçici görevlendirme

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlandı.

KONGRELER DURDURULDU

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar verdi.

DİĞER TALEPLER REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ise reddedildi. 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine karar verildi. Kararın itiraz yoluna açık olduğu belirtildi.

ÖZGÜR ÇELİK 342 OYLA SEÇİLMİŞTİ 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul il kongresi seçimlerini Özgür Çelik, 342 oyla kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı. Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik değişimcilerin adayı, Cemal Canpolat ise genel merkez çizgisindeki isim olarak görülüyordu.

ÖZGÜR ÇELİK İÇİN HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame de kabul edildi.



Savcılık, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

GÖREVDEN ALINAN ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Alınan karar iktidar yürüyüşümüzü engelleme çabasıdır" diyen Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını duyurdu. Özgür Çelik şunları söyledi:

-Hep söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye’de mevcut azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes, her kurum 360 derecelik bir saldırı altındadır. Alınan karar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır.